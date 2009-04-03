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Yaşam

40 yıldır bir yudum suya hasret

6 yaşında ailesi kendisine zorla şu içirmeye çalışan Turan Uçar 40 yıldır su içemiyor.

03 Nisan 2009 03:00

6 yaşında ailesi kendisine zorla şu içirmeye çalışan Turan Uçar 40 yıldır su içemiyor.

Adapazarı'nda çay ocağı işleten 46 yaşındaki Turan Uçar, 40 yıldır su içemiyor. 6 yaşında ailesinin kendisine zorla su içirmek istemesi üzerine sudan korkan Uçar, sıvı ihtiyacını çay, ayran, meşrubat gibi diğer içeceklerden karşılıyor.

Çay ocağı işlettiği için hergün su ile iç içe olmasına rağmen su içmekten korkan Turan Uçar, 6 yaşındayken Sivas'tan İstanbul'a ailesi ile göç ederken otobüste midesi bulanarak istifra ettikten sonra ailesinin kendisine uzattığı suyu içince sudan tiksindigini söyledi. İki yıl önce arkadaşlarının bu durumu bir doktora anlattığını, doktorun da kendisini çağırdığını belirten Turan Uçar, ``Beni muayene eden doktor, sağlık problemimin olmadığını söyledi. Ancak bana 1 ay boyunca günde 1 litre su içmemi ve yeniden kendisine muayene olmamı istedi. Ben ancak 2 gün içebildim'' dedi.

Evli ve 4 çocuk babası olan Turan Uçar, eşinin ilk başlarda bu duruma alışamadığını söyleyerek, ``Ancak sonrasında alıştı. Çocuklarım ise benim tam tersim, aşırı su içerler. Deyim yerindeyse suyun başından ayrılmazlar'' dedi. Arkadaşlarının kendisini zaman zaman denemek için su ikram ettiğinin de altını çizen Uçar, ``İçimde en ufak bir su içme isteği yok, çay, kola içerim ama su içmem'' dedi

Sakarya Özel Vatan Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Dursun Bostancı ise su içmeden bir insanın yaşayamacağını belirterek, ``Susuz hayat mümkün değildir. Su içmiyorum dese de ihtiyacını çay, ayran içerek karşılıyordur. 17 Ağustos Marmara Depremi'nde enkazda kalan insanlar su içemedikleri için böbrekleri iflas etti. İnsan belirli bir süre açlığa tahammül eder ama susuzluğa tahammül edemez'' dedi.

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