40 yıldır aynı yerde ayakkabı boyuyor 

Osman ŞİŞKO-Adem GÜNGÖR/TRABZON, (DHA)- TRABZON’da oturan Tevfik Zengin (75), kent meydanında yaklaşık 40 yıldır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yaparak geçimini sağlıyor.

Genç yaşlarda başladığı ayakkabı boyacılığıyla ailesini de bakan Tevfik Zengin, ilerlemiş yaşına rağmen ekmek teknesi olan boyacı sandığıyla da yıllara meydan okuyor. İşsiz kalınca ayakkabı boyacılığına başladığnı belirten Zengin, \"Bu işe Trabzon\'da başladım. Önceleri fırınlarda çalışıyordum, başka işler de yaptım ama 30’lu yaşlardan beri bu işi yapıyorum. Başka bir geçim kaynağım yok. Aileme bu işi yaparak baktım. Ayakkabı sandığım 40 yıllık. Trabzon şehir meydanında 40 yıldan beri bu sandığı kullanıyorum. Eskiden işler fazla yoğun değildi ama paranın kıymeti vardı. Şimdi ise iş var ama paranın kıymeti yok. Günde ortalama 100 lira kazanıyorum. Benim sabit müşterilerim var, sürekli bana gelirler hem ayakkabılarını boyatırlar hem de sohbet ederiz. İşimi sevgiyle yapıyorum\" dedi.

\'YAZ-KIŞ BURADA SANDIĞIMIN BAŞINDAYIM\'

Kentte ayakkabısını boyatmadığı kimse kalmadığını da ifade eden Zengin, \"Atatürk alanında 40 yıldır her gün aynı yerde ayakkabı boyuyorum. Eskiden yağmurda ıslanır, güneşte yanardık, şimdi Trabzon Büyükşehir Belediyemiz bize bir yer yaptı. En çok polis ve memurların ayakkabılarını boyuyorum. Özellikle yağmurdan sonra havanın açmasıyla çok iş oluyor. Yazın pek iş olmuyor. Meslek hayatım boyunca hiç evim ve bol param olmadı ama emekliliğim var. Şimdiki gençler iş beğenmezler. Onlara 100 lira versen ‘2 saat burada dur’ desen durmazlar. Sokaklarda boş boş geziyorlar. Ben yaz-kış burada sandığımın başındayım\" diye konuştu.



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