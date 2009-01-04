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Yaşam

40 yıldır aradığı kardeşi komşusu çıktı...

64 ve 62 yaşındaki İngiliz kardeşler, anne ve babaları küçükken ölünce, bir akrabalarına verildi.

04 Ocak 2009 02:00

Yan komşusu, 40 yıldır aradığı kayıp kardeşi çıktı.

64 ve 62 yaşındaki İngiliz kardeşler, anne ve babaları küçükken ölünce, bir akrabalarına verildi. 18 yaşına kadar bu akrabalarınca büyütüldü. Sonra da kendi ailelerini kurmak için evden ayrıldılar.

Aradan 40 yıldan daha fazla süre geçti. Bu süre içinde evlendiler, çocuk hatta torun sahibi oldular. Manchester'da yaşayan Ken Whitney, geçen hafta en sonunda gazeteye ilan vererek, kayıp kardeşini aradığını söyledi. Anne ve babasının ismini verdi.

Bir gün sonra bir kadın arayarak o kızın kendisi olduğunu söyledi. Ken, kardeşi Yvonne ile buluşmasında gözlerine inanamadı. Kardeşi yan tarafından oturan kadındı. Sürekli görüşen ancak birbirlerleri hiç tanımayan kardeşler şimdi bir daha ayrılmamacasına birleşti.

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