40 yıl sonra torununa kavuştu

Arjantin'de bir insan hakları derneğinin kurucularından olan 83 yaşındaki Estela de Carlotto, yıllardır bıkıp usanmadan aradığı torununa sonunda ulaştı. Mutlu büyükanne, "Ölmeden önce torunumu kucaklamamı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Estela'nın kızı Laura, 1977'de askeri yönetim sırasında "aşırı solcu militan" olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Laura cezaevine konduğu sırada 3 aylık hamileydi. Laura, bebeği Guido'yu demir parmaklıklar ardında dünyaya getirdikten 2 ay sonra hayatını kaybetti. Guido annesinin akıbetini bilmeyen bir aileye evlatlık verildi.

Guido günümüzde 36 yaşında; Ignacio Hurban kimliğiyle Buenos Aires'in 350 kilometre güneybatısındaki Olavarría'da yaşıyor. Guido, kimliğinin tesbiti için bir gen testi yaptırdı. Teyzesi Claudia Carlotto, "Çok mutlu ve heyecanlı. Yakında onu kucaklayabileceğiz" dedi.

Arjantin'de 1976 -1983 yılları arasında hüküm süren askeri cunta, rejim karşıtı olarak tanımladığı 500 ailenin çocuğunu aldı. Bunlardan şimdiye kadar 114'üne ulaşılabildi. "Plaza de Mayo Anneleri", kayıp çocukları ülke genelinde aramaya devam ediyor.