40 yıl sonra okyanuslarda balık kalmayacak

T24 - BM uzmanları, balık avcılığının bilimsel biçimde yeniden yapılanmadığı takdirde gelecek 40 yıl içinde okyanuslarda balık kalmayacağını bildirdi.



BM Çevre Programı'nın (UNEP) "Yeşil Ekonomi Girişimi Dairesi"nin özel danışmanı Pavan Sukhdev, ABD'nin New York kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, balık avının yeniden yapılanması gerektiğini, çünkü aşırı ve plansız avlanmalar sonucu 2050 yılına gelindiğinde okyanuslarda balık kalmayacağını bildirdi.



Bioçeşitlilik ve çevrebilim (ekoloji) uzmanı Hindistanlı Pavan, "Eğer yaptığımız değişik tahminler doğru çıkarsa, 40 yıl içinde artık balığımız kalmayacak" dedi.



BM'nin uzmanları, balıkların tamamen yok olması gibi "doğa kabusunun" önlenebilmesi için, ülke yöneticilerini, balıkları korumak için bölgeler oluşturulması başta olmak üzere etkili önlemler almaya çağırdı.



İnsanların kendi geçim kaynaklarını yok ettiklerini belirten UNEP'in Alman müdürü Achim Steiner, "Kurumlarımız, hükümetler kötü gidişatı değiştirme gücüne sahiptirler" diye konuştu.



Steiner, 30 küsur ülkenin UNEP'le işbirliği yaptığını, başka ülkelerin de çevre politikalarını gözden geçirdiklerini söyledi.



Bazı BM uzmanları, dünyanın balık rezervlerin azalmasının sadece doğa sorunu teşkil etmeyeceğini, aynı zamanda bir milyar insanın geçim kaynağı olmasından ötürü balığın yok olmasının çok ciddi beslenme sorunu doğuracağını belirtiyor.



Uzmanlar, balığın kalkınmakta olan ülkelerde yaşayan insanların protein bakımından tek beslenme kaynağı olduğunu vurguluyor.



BM uzmanlarına göre, dünyada 35 milyon insan balıkçılıktan geçiniyor, 170 milyon kişinin işi doğrudan balıkçılığa bağlı ve 520 milyon insan da mali açıdan balıkçılıkla irtibatlı.



BM uzmanlarının okyanuslardaki balıkların geleceğiyle ilgili görüşleri, uyarıları ve alınacak önlemler, bugün New York'ta gazetecilere ön sunumda tanıtılan UNEP'in "Yeşil Ekonomi" raporunda yer alıyor.



Rapor, bu yıl içinde dünya kamuoyuna ayrıntısıyla açıklanacak.





