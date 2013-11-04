T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fillerin bugünkü stresi 40 yıl önceye dayanıyor

1970’lerde birçok yetişkin filin istenmedikleri için toplu olarak öldürülmesinin ardından, yavrularının travma yaşadığı ve aşırı saldırgan oldukları ortaya çıktı

04 Kasım 2013 11:59

Afrika’da yok edilen fillerle aynı sürüde olan ve katliama tanıklık eden fillerde, kalıcı psikolojik hasar oluştuğu saptandı

BBC'de yer alan habere göre, 1970’lerde birçok yetişkin fil, “istenmedikleri için” itlaf edilmişti. İngiliz Sussex Üniversitesi’nden bilim insanları, geride kalan fillerin sosyal yetilerinde büyük tahribat olduğunu ortaya koydu. Araştırmacı Karen McComb, “Sürüdeki yetişkinler öldürüldükten sonra, hayatta kalanlar travma sonrası stres bozuklukları yaşadı” dedi. Yetişkinler olmadan büyüyen yavruların aşırı saldırgan olduklarını ve etrafındaki hayvanları öldürmeye kadar gittiklerini belirten McComb, “Bu, insanoğlunun yaptıklarının diğer canlılara nasıl büyük ve kalıcı zararlar verdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

ETİKETLER

filtravmapsikolojiyavru40sussexüniversite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24