Fillerin bugünkü stresi 40 yıl önceye dayanıyor

Afrika’da yok edilen fillerle aynı sürüde olan ve katliama tanıklık eden fillerde, kalıcı psikolojik hasar oluştuğu saptandı

BBC'de yer alan habere göre, 1970’lerde birçok yetişkin fil, “istenmedikleri için” itlaf edilmişti. İngiliz Sussex Üniversitesi’nden bilim insanları, geride kalan fillerin sosyal yetilerinde büyük tahribat olduğunu ortaya koydu. Araştırmacı Karen McComb, “Sürüdeki yetişkinler öldürüldükten sonra, hayatta kalanlar travma sonrası stres bozuklukları yaşadı” dedi. Yetişkinler olmadan büyüyen yavruların aşırı saldırgan olduklarını ve etrafındaki hayvanları öldürmeye kadar gittiklerini belirten McComb, “Bu, insanoğlunun yaptıklarının diğer canlılara nasıl büyük ve kalıcı zararlar verdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.