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Yaşam

40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Çanakkale'de yakalandı

28 Aralık 2020 21:31

Çanakkale'de polis ekipleri, bir takside yaptıkları aramada, Aydın cezaevinden firar eden ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çok sayıda suça karışmış K.Ç. ile birlikte toplam 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

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