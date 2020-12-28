40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri, bir takside yaptıkları aramada, Aydın cezaevinden firar eden ve hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çok sayıda suça karışmış K.Ç. ile birlikte toplam 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.