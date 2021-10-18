40 yaş altındaki meme kanseri vakalarında yaşam kaybı oranı arttı

Radiology Dergisinde yayınlanan bir analiz çalışmasına göre, 40 yaşın altındaki kadınlarda meme kanserinden yaşam kayıplarının 1987 yılından bu yana ilk kez arttığına dikkat çekildi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özcan Gökçe,“40 yaş altındaki kadınlarda ilginç bir veri dikkat çekti. 20 ila 39 yaş arası kadınlarda meme kanserine bağlı yaşam kaybı oranı yüzde 0,5 arttı” diye konuştu.

Gökçe şu ifadeleri kullandı:

40 yaş altı kadınlarda yaşam kaybı neden artıyor?

“Uzun yıllar gerçekleştirilen çalışmalara bağlı olarak 20-40 yaş arasındaki genç kadınlarda da düzenli kontrollerin artmasıyla can kayıpları azaldı. Ayrıca onkolojik yöntemlerin gelişmesi, akıllı ilaçların üretilmesi de genç yaşta meme kanserine yakalanan insanların tedavi edilmesiyle birlikte 40 yaş altında mortalite (yaşam kaybı) oranları da önemli oranda düştü. Ancak bu araştırma bize 40 yaşın altındaki kadınlarda mortalitedeki azalma oranının durduğunu gösteriyor. Bu sonuca götürebilecek iki durum var. Ya 20-40 yaş arasındaki kadınların meme kanseri kontrolü için düzenli muayeneye olan ilgisi azaldı ya da meme kanseri görülme oranı bu yaş grubunda arttı. Bunun hangisinin doğru olduğunu anlayabilmemiz için zamana ihtiyaç var.”

“Sanırım ailesinde ya da yakın çevresinde meme kanseri görülen kadınlar kontrollerini düzenli olarak yaptırıyor, olmayanlar kontrollerini yaptırmıyor”

''Meme kanseri 40 yaşın üstünde başlıyormuş gibi bir algı var''

Gökçe’nin verdiği bilgiye göre 40 yaş altındaki meme kanserlerinin büyük çoğunluğu BRCA-1 BRCA-2 gen mutasyonları ile birlikte kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanserleri gibi ailesel kanserlerle birlikte görülüyor. Aksi durumda 40 yaşın altında meme kanseri görülme riski azalıyor. Ancak genetik faktör olmasa da çevresel faktörler, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme gibi nedenler meme kanserinin genç yaşlarda ortaya çıkmasını tetikleyebiliyor.

Kadınların geç evlenmesi, doğurganlık yaşının 30’lu yaşların üstüne çıkmasının da bu durumu etkileyebileceğini hatırlatan Gökçe, “Ancak yine de meme kontrollerini yaptırmak için hekime başvurmamalarının asıl önemli faktör diye düşünüyorum. Çünkü hala meme kanseri 40 yaşın üstünde başlıyormuş gibi bir algı var. Bu nedenlerle de 40 yaş altında kadınlarda meme kanseri görülme oranları artıyor olabilir” ifadelerini kullandı.''

''Risk grubundaki bireylerde meme kanseri görülme olasılığı normal popülasyona göre 17 kat fazla''

“İlk olarak ailesinde 1. derecede akrabalarında meme kanseri görülen kişilerin 40 yaş altında düzenli kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bu risk grubundaki bireylerde meme kanseri görülme olasılığı normal popülasyona göre 17 kat fazladır. Bunun dışında sigara kullanan, fastfood ağırlıklı beslenen, obez ve fazla kilolular, doğum kontrol haplarını çok uzun süre kullanmış kişiler, PKOS ya da endometriozis hastalıkları nedeniyle hormonal tedavi alanların mutlaka 40 yaşın altında düzenli kontrollerini ve ultrasonografilerini yaptırması gerekir. Baba faktörü daha az etkili olmakla birlikte ailede baba da dâhil olmak üzere kalın bağırsak kanseri varsa meme kanserine yatkınlık daha fazla olabileceği de unutulmalıdır.”

Erken evrede tamamen iyileşme şansı çok yüksek

“Ancak teorik olarak genç yaşta karşılaşılan meme kanserinin 40 yaş hatta 50 yaşın üstündeki kişilere göre hızlı seyretme olasılığı daha fazladır. 70 yaşındaki bir kişide meme kanserinin ilerlemesi, metastaz yapması 30 yaşındaki bir insana göre daha yavaş seyreder. Dolayısıyla genç yaşlarda ortaya çıkan meme kanserinin erken evrede yakalanması çok büyük önem taşır” . (DHA)