40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanması başladı

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Randevularını alan vatandaşlar aşı merkezlerine giderek aşılarını olmaya başladı. Bakan Koca, ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden bugün yaptığı paylaşımda, “750 bin kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

Ankara Şehir Hastanesi’nde de aşı yoğunluğu yaşanıyor.

40 yaş üstü vatandaşlar için sistem açılınca hemen randevusunu aldığını belirten Duygu Saygaç, “Bana daha geleceğini düşünmüyordum. Ama hızlı bir şekilde aşılar yapılmaya başlandı. İyiyim hiç de acımadı. Hemşire hanımın eli de çok hafifmiş. İyiyim çok mutluyum şuan. İnşallah aşı bir kurtuluş yoludur da kurtuluruz. 1 buçuk yıldır tüm hayatımız iptal oldu çünkü. Çocuklarımız okullarına gitsin, eski hayatımıza dönelim istiyoruz. İnşallah aşı bizi eski hayatımıza geri götürür” dedi.

Randevu nasıl alınır?

Vatandaşlar, Covid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e SMS göndererek öğrenebilecek. Randevu sistemi tanımlanan ve aşı olacak vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek.