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Yaşam

40 yaş üzeri kadınlardan sıfır beden isyanı

Londra’da bir alışveriş sitesinin reklamını yapan 40 yaş üzeri modeller "sıfır beden"i protesto etti.

17 Ocak 2011 02:00

T24- İngiltere'nin başkenti Londra’da bir alışveriş sitesinin reklamını yapan 40 yaş üzeri modeller "sıfır beden"i protesto etti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da önceki gün sıradışı bir protesto vardı. Bir grup 40 yaş üstü kadın model yeni açılan evden alışveriş sitesinin tanıtımı için siyah mayolarıyla kentin merkezini bastı! Isme.com adlı yeni site, uzun zamandır moda sektörünü ele geçiren ‘Tek beden herkese uyar’ mantığına karşı çıkarak farklılaşıyor. Protestocu kadınlarsa bu bakış açısının ölüme götürebilen sıfır bedene de uzanan zararlarına dikkat çekmeye çalıştı.

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