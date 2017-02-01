40 vekil sınırı aştı; TBMM'de haberleşme giderleri için formül arayışı

TBMM, haberleşme faturasına getirilecek sınır için formül arayışında, 40 milletvekilinin haberleşmede iki maaş tutarı sınırını aştığı belirtiliyor. Vekillerin taksitle ödeme fırsatı tanındığı öğrenildi.

TBMM, Başkanlık Divanı ve grup başkanvekilleri ile ihtisas komisyonları başkanlarının limitsiz haberleşme giderleri için formül arayışında. Başkanlık Divanı’nın gelecek hafta toplanarak bu konuları masaya yatırması beklenirken idari yöneticiler de seçenekli çözümler üretiyor. Milletvekillerine konulan iki maaş sınırı gibi bazı ölçüler konulacağı da ifade ediliyor. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen'in 2016 yılı için 1 milyon 108 bin lira ve 2017'nin Ocak ayında 794 bin liralık haberleşme harcaması gerçekleştirdiğine dair tartışma sürüyor. Harcamalarda ilk üç sıranın CHP’li Başkanlık Divanı üyelerinin paylaştığı iddia ediliyor.

40 vekil de limiti aşmış

Öte yandan 40 milletvekilinin de 2016 yılında iki maaş tutarı ödenek olan 31 bin liralık haberleşme gideri limitini aştığı belirtildi. TBMM’nin ödeneği aşan kısmı için milletvekillerine taksitle ödeme fırsatı tanıdığı da ifade edildi.

Kavas ve garsonlara kadro

Başkanlık Divanı'nın gelecek hafta yapılması beklenen toplantısında, 6 kavas ve 90 civarındaki Meclis lokantası personelinin derece yükseltilmesi ve genel idare hizmetleri kadrosuna geçme talebinin de görüşüleceği belirtiliyor.