40 ton otu yakılan yaşlı kadının gözyaşları

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS’ın Arpaçay ilçesinde Ergül ailesine komşuları tarafından hayvanlarına yedirmek için verilen 40 ton ot, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Gülpaşa Ergül (75), “Kime ne yaptık, kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar” diye gözyaşı döktü.

Arpaçay ilçesine bağlı Koçköy köyünde Ergül ailesi uyurken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 40 ton ot yığınını ateşe verdi. Bir süre sonra uyanıp yangını fark eden aile, itfaiye ekiplerine haber verdi. Arpaçay itfaiyesinin aracı arızalı olması nedeniyle köye, Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2,5 saatte olay yerine ulaşan ekipler, yangının eve, ağaçlara ve diğer malzemelere sıçramaması için önlem aldı.

Oğlu ve ailesiyle birlikte yaşayan Gülpaşa Ergül, gözyaşlarını tutamadı. Oğlu Bilgin Ergül’ün hastanede tedavi gördüğünü, gelini ve torunlarıyla birlikte zor geçindiklerini söyleyen Gülpaşa Ergül, gözyaşlarını içinde, \"Kime ne yaptık ? Kimseye zararımız yoktu. Neden otlarımızı yaktılar. Bizim suçumuz, günahımız ne? Düşmanımız olduğunu bilseydik, sabaha kadar kapıda bekçilik yapardık. Ne bilelim ki böyle olacak. Gece saatlerinde oldu yangın, pencereden baktık ki; alev çıkıyor. Otların hepsini komşular getirmişti\" dedi.

Koçköy jandarma ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı.

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