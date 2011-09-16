-40 saniyede soygun KONYA (A.A) - 15.09.2011 - Konya'da babasının borcunu ödemek için hırsızlık yapmaya başladığını ileri süren üniversite mezunu genç ile iki arkadaşı, 34 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Barış K ifadesinde, ''40 saniyede eve girip çıkıyorum'' dedi. Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç ayda Konya'da 34 evden çok sayıda dizüstü bilgisayar ve yaklaşık 80 bin liralık altının çalınması üzerine soruşturma başlattı. Merkez Selçuklu ilçesinde evinde hırsızlık olayı gerçekleşen bir kadının verdiği eşkal doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, olay yerine yakın bir alanda park edilmiş şüpheli bir aracı sorguladı. Aracı kiraladığı belirlenen Barış K. (25), Karatay ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden zanlının, olayları birlikte gerçekleştirdiğini söylediği Kerem K. (30) ve Bilal G. (25) de İstanbul'da yakalandı. İstanbul'da bir üniversitenin işletme fakültesinden mezunu olan Barış K'nın, ifadesinde, ''Babamın borcu vardı. Onu ödemek için önce arkadaşlarımdan hırsızlığın nasıl yapıldığını öğrendim. 40 saniyede eve girip çıkıyorum'' dediği öğrenildi. Paraların bir kısmını hayat kadınlarıyla yediğini de söylediği ifade edilen Barış K, ile Kerem K. ve Bilal G'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.