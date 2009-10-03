40. sanat yılını Altın Portakal'da kutlayacak

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır'ın 40.sanat yılı Altın Portakal'da Film Festivali'nde kutlanacak.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliği ile düzenlenen 46. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde Kadir İnanır'ın sanat hayatı 40. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanacak.



12 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da Özdilek Park AVM'de, Vadullah Taş'ın hazırladığı İnanır'ın film afişlerinden oluşan serginin açılışı yapılacak. "Kırk Yılın Anısına 40 Kadir İnanır Filmi Afişi" adlı serginin açılış kokteylinin ardından ünlü oyuncunun son filmi "Son Cellat"ın gösterimi yapılacak. Sanat yaşamının 40. yılı anısına Kadir İnanır'a, seçkin konukların bir araya geldiği bir ortamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akaydın tarafından bir de plaket sunulacak.



Kadir İnanır, 1949 yılında kalabalık bir ailenin son çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Fatsa'da bitirdi. İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı okudu.



Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitiren Kadir İnanır, 1969 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olarak, sinema hayatına başladı. Bir yıl yardımcı rollerde deneyim kazandıktan sonra hep başrollerde oynadı. Aralarında "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Karılar Koğuşu", "Tatar Ramazan", "Komiser Şekspir", "Yılanların Öcü", "Ah Güzel İstanbul" gibi ünlü filmlerin de bulunduğu 182 sinema filminde ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır, 23. Altın Portakal Film Festivali'nde (1986) "Yılanların Öcü"ndeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" seçilmişti. İnanır, sinema dışında sosyoloji, ekonomi ve siyasetle ilgileniyor.



Son Cellat



Şahin Gök'ün yönettiği, senaryosunu Macit Koper'in yazdığı ve Kadir İnanır'ın son filmi olan 'Son Cellat', ülkenin askeri cuntayla yönetildiği bir dönemde hapse atılan savcı Yusuf (Atilla Saral) ile cinayetle yargılanan cahil bir köylü arabacı Cabbar (Kadir İnanır) arasında kurulan dostluğu anlatıyor. Film karanlık bir dönemin acılarına, idam edenlerle idam edilenlerin dramlarına tanıklık ediyor.

