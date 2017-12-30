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Kültür-Sanat

40. Sanat yılında yönetmen  Mesut Uçakan'a saygı gecesi düzenlendi

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, "Milli Sinema"nın temsilcilerinden usta yönetmen Mesut Uçakan'ın 40

30 Aralık 2017 15:03

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi, \"Milli Sinema\"nın temsilcilerinden usta yönetmen Mesut Uçakan\'ın 40. sanat yılına özel saygı gecesi düzenledi.

Yücel Çakmaklı’nın sinemada açtığı \"Milli Sinema\" izinin en verimli yönetmeni olarak nitelendirilen Mesut Uçakan için 40. sanat yılına özel olarak \"Mesut Uçakan\'a Saygı Gecesi\" yapıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde gerçekleşen gece, milli ve manevi değerleri önceleyen fikir yapısıyla ve idealist bir ruhla birçok filme imza atan senarist ve yönetmen Mesut Uçakan\'ın hayatının ve eserlerinin yer aldığı serginin açılışıyla başladı.

UÇAKAN\'A ÖZEL BELGESEL BEĞENİ TOPLADI

Gecenin açılışında sanatçı Aykut Kuşkaya sahne alarak, mini bir konser verdi. Daha sonra, Uçakan\'a özel hazırlanan \"Sonsuz Kale\" belgeselinin gösterimiyle gece devam etti. Belgesel, tüm davetlilere hediye edildi.

Usta yönetmen Mesut Uçakan\'ın 40 yıllık sinema hayatına yeni nesil sinema yazarlarının gözünden bakmayı amaçlayan bir çalışmanın ürünü olan \"40 Yıllık Sinema Serüveni\" isimli kitap, gecenin sonunda davetlilere ve sanatseverlere dağıtıldı.

“SİNEMAYA GÜNAH DİYENLER VARDI”

Gecede konuşan yönetmen ve senarist Mesut Uçakan, Türk milletinin değer ve inançlarını sinemada yaşatmak için çabaladıklarını belirterek, \"Kendi değerlerimizi, inancımızı sinemada yaşatalım diye sinemayı yapmaya kalkıştığımızda da onlarca yıldır toplumun değerlerine ters düşen bir sinema dünyasında ilk defa kendi değerlerimizi dile getiriyor olduğumuzu gördük. Hem bu durum hem de onlarca yıldır itilmiş, kakılmış, cahil bırakılmış bir Müslüman topluluğu içerisinde yola bu şekilde çıktığınız vakit, hem övgü, hem de tepkilerle karşılaştığımızı gördük. Sinemaya günah diyenler vardı, haliyle bu hareket bir anlamda hegemonyaya, kendi cehaletimize hatta 7 düvele karşı başkaldırı hareketi olduğunu ancak şimdi görebiliyoruz\" diye konuştu.

“GENÇLERDE DERİNLİK VE HAKİKAT SANCISI YOK”

Çektiği filmlerin bir neslin gelişiminde önemli katkıları olduğunu söyleyen Uçakan, şu ifadeleri kullandı:

\"Biz, kendi çıktığımız dönemde çok idealist bir çaba içerisindeydik, fikir ve estetik olarak mükemmeli yakalama heyecanımız vardı. Bugünkü genç nesilde ise estetik ve orijinalitelik yapma çabası var fakat ben fikri olarak bir derinlik, heyecan ve hakikat sancısı göremiyorum. Çekilen bütün eserler, içerisinde nüve olarak var olan o manayla ve mesajla alakalıdır. Gördüğüm kadarıyla gençlerin, onun çilesini çekmeleri lazım. Eğer bizi örnek almaları gerekiyorsa çektiğimiz o çileye talip olmaları gerekiyor. O çileyi ise fırçayla, mısrayla, resimle, fotoğrafla veya sinemayla dışa vururken o çile lazım. Bahsettiğim o çile olmadan ortaya çıkan eserlerde de, içi boş şekilde dışa vurmalar var.\"

UÇAKAN\'IN SÖZÜ KALİGRAFİYLE YAZILDI

Gecenin sonunda Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Uçakan\'ın kendi sözü, \"Hepimiz sonsuz karelerden oluşan bir filmin içindeyiz\" cümlesinin kaligrafi ile yazılan levhasını takdim etti.

(FOTOĞRAFLI)

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