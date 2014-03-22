40 polis telekulak iddiası ile açığa alındı

Türkiye çapında aralarında İl Emniyet Müdürleri'nin de bulunduğu büyük çoğunluğunu İstihbaratçı polis şeflerinin oluşturduğu 40'ya yakın emniyetçi silahlarına ve kimliklerine el koyularak açığa alındı. Açığa alınan polis şefleri, yasa dışı telefon ve ortam dinlemesi yapmak ve bu kayıtları sızdırmak iddiaları ile suçlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Toygun Atilla ve Çetin Aydın’ın haberine göre, dün akşam saatlerinde başlayan açığa alma işlemi tüm yurt çapında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Açığa alınan polis şefleri arasında bir süre önce görevden alınan Muş Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz, Ankara eski İstihbarat'tan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hami Güney, Hanefi Avcı'nın Haliçte Yaşayan Simonlar adlı kitabında isminde sık sık bahsettiği polis imamı olduğu öne sürülen O.H.Ö ile irtibatlı olduğu iddia edilen Zeki Güven, 'Büyük Rüşvet ve yolsuzluk' operasyonun mimarlarından İstanbul eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı, müdür yardımıcısı Kazım Aksoy, Terörle Mücadele eskiİ Şube Müdürü Ömer Köse, 7 Şubat'taki MİT krizinden sonra görevden alınan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün var.

Yasa dışı dinleme ve kayıt sızdırma iddiası

Haklarında idari soruşturma başlatılan polis şeflerinin, yasa dışı telefon ve ortam dinlemesi yaptıkları ve bu kayıtları sızdırdıkları iddia ediliyor. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, soruşturma kapsamında görevlendirdiği polis başmüfettişlerinin tespitlerine göre ise Mali ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'ne ait bilgisayarların özel bir yazılımla formatlandığı, log kayıtlarının silindiğinin belirlendiği iddia ediliyor.Bu soruşturma kapsamında yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu gerçekleştiren ancak görev yeri değiştirilen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, yine görev yeri değiştirilen Terörle Mücadele Şube Müdürü Ömer Köse ve 7 Şubat’taki MİT krizinden sonra görevden alınan Terörle Mücadele Şube Müdürü Yurt Atayün’ün de arasında bulunduğu 10 polis amiri, yasadışı dinleme, yasadışı kayıt yapma ve soruşturma dosyalarını sızdırma suçlamasıyla açığa alındı.