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Politika

''40 MİLYONA YAKIN KİŞİ BORÇLU'' İSTANBUL (A.A)

12 Mart 2011 15:27

-''40 MİLYONA YAKIN KİŞİ BORÇLU'' İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - DSP Genel Başkanı Masum Türker, bugün Türkiye'de 40 milyona yakın kişinin borcu olduğunu belirterek, ''Bu borç özellikle 2003 yılından sonra bilinçli bir şekilde yaratılmış ve insanların refahtan yararlanmak için borçlanarak yaşaması politikası geliştirilmiştir'' dedi. Türker, Yeditepe Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ve İşletme Kulübünce Kayışdağı Yerleşkesi'nde düzenlenen ''2. Yeditepe İktisat Kongresi''nde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin bugün belli bir büyüklüğe ulaştığını söyledi. Türkiye ekonomisine bakıldığı zaman ekonominin zenginlik üreten, büyüklük üreten bir yaklaşımla anlatıldığını ifade eden Türker, ''Bugünkü gazeteleri alıp incelerseniz ekonomiden sorumlu bakan Türkiye için şu anda tüketici kredilerinin 41 milyar TL'yi bulmuş olmasını bir tehlike olarak görüyor. 2011 yılında vatandaşlarımızın bu borçlarını ödemekte zorlanmamaları temennisinde bulunuyor'' dedi. Yalnız devlet borçları açısından ele alındığı zaman her çocuğun yaklaşık 4 bin 300 dolar civarında borçlu doğduğunun söylendiğini vurgulayan Türker ''Bu belki Türk ekonomisini gelecek açısından ifade eden bir rakam olarak görülebilir. Bu 4 bin 300 doların manası, eğer Türkiye borçlarını hemen tasfiye ederse, her vatandaş için bu para bulunursa borçlar net olarak kapanır demektir'' diye konuştu. Türker, şu anda düzenin farklı olduğunu, doğan her çocuğun ayrıca annesi ve babasının borcundan dolayı da borçlu olduğunu ifade ederek, ''Bugün Türkiye'de 40 milyona yakın kişinin borcu var. Bu borç özellikle 2003 yılından sonra bilinçli bir şekilde yaratılmış ve insanların refahtan yararlanmak için borçlanarak yaşaması politikası geliştirilmiştir'' dedi. 

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