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40 milyon liralık değerindeki hediyelerini iade ettiler

Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor

01 Haziran 2018 16:39

Prens Harry ve Meghan Markle, kraliyet kuralları gereği 7 milyon sterlin (40 milyon TL) değerindeki düğün hediyelerinin akıbeti belli oldu.

19 Mayıs'ta görkemli bir düğünle evlenen kraliyet çiftini kutlamak için pek çok şirket ve marka Kensington Sarayı’na pahalı hediyeler gönderdi. Kraliyetin katı kuralları gereği çiftin şirketlerin ürünlerini ve tanıtım amaçlı gönderdiği hediyelerini iade etmesi gerekiyor.

Kraliyet yönetimi, ücretsiz gönderilen ürünlerin alınabileceği ve alınamayacağı hakkında açık yönergeler içeriyor. Kurallar ihlal edilirse hemen armağanlar göndericiye iade ediliyor. Prens Harry ve Meghan Markle, kendilerine hediye vermek isteyenlerden hediyelerini hayır kurumlarına bağışlamalarını istemişti. Gözde çiftin iade ettiği hediyelerin değeri 7 milyon (40 milyon TL) sterlin.

Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü çocuklarının doğumu nedeniyle gönderilen ve çiftin iade ettiği hediyelerin bedeli ise 30 milyon sterlin (180 milyon TL).

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