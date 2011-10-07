T24 LogoT24 Logo
Yaşam

40 metrelik kuyuda köpek kurtarma operasyonu ŞANLIURFA (A.A)

07 Ekim 2011 02:31

-40 metrelik kuyuda köpek kurtarma operasyonu ŞANLIURFA (A.A) - 06.10.2011 - Şanlıurfa'da atıl durumdaki kuyuya düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çabasına rağmen bulundukları yerden çıkarılamadı. Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesinde boş arazide bulunan atıl durumdaki kuyudan köpek seslerinin duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 metre derinliğindeki dar kuyudaki köpekleri kurtarma için çalışma başlattı. Kuyuya inemeyen ekipler, iş makinesinden yardım istedi. Bir süre iş makinesiyle kuyunun etrafını kazan ekipler, merdivenle kuyuya inerek köpekleri kurtarmaya çalıştı. Bir müddet kuyuda kalan itfaiye personeli, buradaki gazdan etkilenince dışarı çıkmak zorunda kaldı. Havasızlık ve gazdan etkilendiği belirtilen itfaiye personeline burada bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmaya rağmen köpekleri bulunduğu yerden çıkaramayınca ara veren ekiplerin kurtarma çalışmasına yarın devam edecekleri kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24