-40 metrelik kuyuda köpek kurtarma operasyonu ŞANLIURFA (A.A) - 06.10.2011 - Şanlıurfa'da atıl durumdaki kuyuya düşen 2 köpek, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çabasına rağmen bulundukları yerden çıkarılamadı. Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesinde boş arazide bulunan atıl durumdaki kuyudan köpek seslerinin duyan vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 40 metre derinliğindeki dar kuyudaki köpekleri kurtarma için çalışma başlattı. Kuyuya inemeyen ekipler, iş makinesinden yardım istedi. Bir süre iş makinesiyle kuyunun etrafını kazan ekipler, merdivenle kuyuya inerek köpekleri kurtarmaya çalıştı. Bir müddet kuyuda kalan itfaiye personeli, buradaki gazdan etkilenince dışarı çıkmak zorunda kaldı. Havasızlık ve gazdan etkilendiği belirtilen itfaiye personeline burada bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yaklaşık 5 saatlik çalışmaya rağmen köpekleri bulunduğu yerden çıkaramayınca ara veren ekiplerin kurtarma çalışmasına yarın devam edecekleri kaydedildi.