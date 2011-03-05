40 kilo baklava için 12 yıl hapsi istendi

T24 - Adana’da, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak amacıyla 40 kilo baklava çaldığı iddiasıyla 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanık tahliye edildi.



Adana 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Kenan Erdemir’in işlettiği tatlıcı dükkanına 13 Eylül 2009 havalandırmadaki demirleri kesip 650 lira değerindeki 40 kilo baklavayı çaldığı iddia edilen Zeki Çakmak hazır bulundu. Çakmak, savunmasında, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu ve bu nedenle hırsızlık yaptığını söyledi.









Tahliye kararı çıktı



Çakmak, “Tatlının tepsisini 15 liradan sattım. Aldığım parayla da okula kaydımı yaptırdım” dedi. Mahkeme başkanı, Çakmak’ın, tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.



Sanık Zeki Çakmak hakkında, “nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık ve mala zarar vermek” suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.