40. kattan atladı ama hala hayatta

T24- ABD'nin New York kentinde 40 katlı binanın çatısından park halindeki aracın üstüne düşen adam kurtuldu.
Görgü tanıkları, 22 yaşındaki Thomas Magill'in, 63. caddedeki gökdelenden atladığını ve rüzgarlığa çarptıktan sonra Dodge Charger marka spor aracın arka camından içeri, koltuğa düştüğünü belirtti.
Bacakları kırılan Magill'in durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Polis, Magill'in binadan neden atladığını soruşturuyor.
New York'ta 2007 yılının Aralık ayında, Alcides Moreno adındaki cam temizleyicisi 47 katlı gökdelenin çatısından düşmüş ve hayatta kalmıştı.