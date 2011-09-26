-40 kadın yarışma için askerlik yapacak ISPARTA (A.A) - 26.09.2011 - Özel bir televizyon kanalında yayınlanacak ''Şafak 105'' adlı yarışma için Eğirdir Gölü kıyısında özel bir birlik kurulacak ve 40 kadına 3,5 ay boyunca askeri eğitim verilecek. Yarışmanın yapımcısı Gül Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasım ayı içinde yeni bir yarışma programının çekimlerine başlayacaklarını bildirdi. ''Şafak 105'' adlı yarışma programının Eğirdir Gölü kıyısında çekileceğini anlatan Altın, yarışmada farklı illerden seçilecek 20-28 yaş grubu 40 kadına, 3,5 ay boyunca askeri eğitim verileceğini kaydetti. Altın, yarışma hakkında şunları söyledi: ''Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen kadın askerler, Isparta'da hazırlanmış özel askeri birlikte, erkek askerlerin aldığı tüm eğitimleri 3,5 ay boyunca alacaklar. Emekli askerler tarafından eğitim verilecek. Yarışmacılar göstermiş oldukları performanslarıyla puanlandırılacaklar. Bu eğitimler sonunda başarılı olan kişiye ev ya da araba vereceğiz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır ve Antalya'da seçmeler yapılacak, sağlık koşulları müsait 40 kadın yarışmaya katılabilecek.'' Kadınların 24 saat boyunca kamera sistemi ile izleneceğini söyleyen Altın, programın hafta içi her gün 20'şer dakika, Cumartesi günleri de canlı olarak yayınlanacağını bildirdi. Program için şu anda bir kanalla görüştüklerini ancak henüz anlaşma sağlanamadığını ifade eden Altın, Kasım ayı içinde çekimlere başlayacaklarını aktardı. Yarışmada Nihat Doğan, Saadettin Teksoy, Levent İnanır, Fulden Uras, Cem Davran gibi isimlerin konuk jüride görev alacaklarını dile getiren Altın, Hilal Cebeci ve Arzu Yanardağ gibi ünlü isimlerin de ''oyuncu komutan'' olarak görev alacaklarını aktardı. Altın, bazı kadınların askerliğin kolay olduğunu düşündüklerine de değinerek, bu yarışma ile kadınların askerlik yapan erkekleri daha iyi anlayabileceklerine işaret etti. ''Şafak 105'' adlı yarışma programının yönetmenliğini Celal Çimen yapacak. Vatan Şaşmaz ve Yeliz Şar'ın sunucu olarak yer alacağı yarışmanın jürisini, Sümer Tilmaç, Sinan Albayrak, İclal Aydın ve bir emekli asker oluşturacak. Oyuncu kadrosunda ise Karargah Komutanı rolünde Selahattin Taşdöğen, Teğmen rolünde Arzu Yanardağ, Doktor rolünde Yüzbaşı Faruk Karacay, Uzman Çavuş rolünde Naci Taşdöğen, Hemşire rolünde Deniz Sipahi, Teğmen rolünde Arda Kural, Astsubay rolünde Hilal Cebeci ve Nevin Yılmaz yer alacak.