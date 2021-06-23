40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışması 1–13 temmuz tarihlerinde yapılacak

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma filmleri, 1–13 Temmuz tarihlerinde açık havada ve çevrim içinde izleyicilerle buluşuyor. Yarışmada yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yer alıyor. Ulusal Yarışma, film ekiplerinin katılımıyla Maximum Uniq Açıkhava'da gerçekleşecek. Ulusal Yarışma'dan yedi film festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org üzerinde erişime açılacak ve Türkiye'nin her yerinden izlenebilecek.

Uluslararası Yarışma ve Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, festivalin 14 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma'da Altın Lale Ödülü için, yapımı 2020-2021 sezonunda tamamlanan 13 film yarışacak.

Ulusal Yarışma Jürisi bu yıl yönetmen Tolga Karaçelik başkanlığında toplanıyor. Diğer jüri üyeleri oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Naz Erayda Kurdoğlu, yapımcı Nadir Öperli ve yazar Şebnem İşigüzel.

Ulusal Yarışma Jürisi En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik olmak üzere toplam 9 dalda ödül verecek.

Bu yıl Ulusal Yarışma'da yer alacak filmler şunlar:

Av / Emre Akay

9,75 / Uluç Bayraktar

Sardunya / Çağıl Bocut

Bir Nefes Daha / Nisan Dağ

Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları

Zîn ve Ali'nin Hikâyesi / Govenda Ali û Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar

Af / Cem Özay

Çatlak / Fikret Reyhan

Cemil Şov / Barış Sarhan

İnsanlar İkiye Ayrılır / Tunç Şahin

Dirlik Düzenlik / Nesimi Yetik

Sen Ben Lenin / Tufan Taştan

2012 yılında hayatını kaybeden yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına verilen Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan filmin yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere Lale Kart aracılığıyla 30.000 TL ödül verilecek. Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yönetmenlere para ödülü 5 yıl boyunca Lale Kart tarafından verilecek.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü jürisinde yönetmenler Zeynep Dadak, Leyla Yılmaz ve Orçun Behram yer alıyor.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü adayları:

9,75 / Uluç Bayraktar

Sardunya / Çağıl Bocut

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları

Af / Cem Özay

Cemil Şov / Barış Sarhan

Sen Ben Lenin / Tufan Taştan

40. İstanbul Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri sinemaya ya da açık hava gösterimlerine gidemeyen izleyicileri çevrim içinde buluşturacak. Ulusal Yarışma'da yer alan yedi film filmonline.iksv.org'da gösterime açılıyor.

Her akşam 21.00'de bir film gösterime açılacak ve üç gün erişime açık kalacak. Filmler tüm Türkiye'den izlenebilecek.

Cemil Şov / Barış Sarhan

5-8 Temmuz 21.00

9,75 / Uluç Bayraktar

6-9 Temmuz 21.00

Yeniden Leyla / Barış Hancıoğulları

7-10 Temmuz 21.00

Af / Cem Özay

8-11 Temmuz 21.00

Zîn ve Ali'nin Hikâyesi / Govenda Ali û Dayka Zîn / Mehmet Ali Konar

9-12 Temmuz 21.00

Beni Sevenler Listesi / Emre Erdoğdu

10-13 Temmuz 21.00

Asiye Nasıl Kurtulur / Atıf Yılmaz

11-14 Temmuz 21.00

Sardunya / Çağıl Bocut

12-15 Temmuz 21.00