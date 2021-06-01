40. İstanbul Film Festivali Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Belgesel ödülünün sahibi Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği Anima olurken, En İyi Kısa Film ödülünü Serhat Karaaslan imzalı Suçlular kazandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutluyor. 29 Haziran'a kadar devam edecek 40. İstanbul Film Festivali, 1 Nisan tarihinde ilk çevrimiçi gösterimiyle başladı.

20-30 Mayıs tarihlerinde ise festivalin Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması seçkisinin gösterimleri gerçekleştirildi. Festival kapsamında bu yıl En İyi Belgesel ödülünün sahibi Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği Anima olurken, En İyi Kısa Film ödülünü ise Serhat Karaaslan imzalı Suçlular kazandı.

Ulusal Belgesel Yarışması

İstanbul Film Festivali'nin belgesel sinemayı ve sinemacıları desteklemek amacıyla düzenlediği Ulusal Belgesel Yarışması'nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı.

En İyi Belgesel Ödülü'nü Yusuf Emre Yalçın'ın yönettiği Anima kazandı. En İyi Belgesel Ödülü, bu yıl festivalin Belgesel Kuşağı Tema Sponsoru da olan Discovery+ tarafından 20.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Belgesel Yarışması'nda Etna Özbek'in yönettiği Nosema ile Sidar İnan Erçelik'in yönettiği Rüzgâr Tayı filmlerine Mansiyon verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması

İstanbul Film Festivali'nin kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenlediği Ulusal Kısa Film Yarışması'nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı.

Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü'ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği Suçlular filmini layık gördü. En İyi Kısa Film ödülü Anadolu Efes tarafından 5.000 TL para ödülü ile destekleniyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda Malaz Usta'nın yönettiği Sürgünde Bir Yıl filmine Mansiyon verildi.