40. İstanbul Film Festivali, mayıs gösterimleriyle çevrim içi devam edecek

Mayıs programı 6 Mayıs Perşembe 21.00 – 11 Mayıs Salı 21.01 Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri *Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir. 7 Mayıs Cuma 21.00 – 12 Mayıs Çarşamba 21.01 Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / Philippe Lacôte *Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir. 8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01 İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar *Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir. 8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01 Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al borde de un ataque de nervios / Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Pedro Almodovar *Bu film Selpak'ın Tema Sponsoru olduğu Antidepresan bölümü kapsamında gösterilmektedir. 9 Mayıs Pazar 21.00 – 14 Mayıs Cuma 21.01 Orman – Seni Her Yerde Görüyorum / Rengeteg – mindenhol látlak / Forest – I See You Everywhere / Bence Fliegauf *Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir. 13 Mayıs Perşembe 21.00 – 18 Mayıs Salı 21.01 Ateşle Yazmak / Writing with Fire / Sushmit Ghosh, Rintu Thomas *Bu film Zorlu Holding'in Tema Sponsoru olduğu Çiçek İstemez bölümü kapsamında gösterilmektedir 14 Mayıs Cuma 21.00 – 19 Mayıs Çarşamba 21.01 Gezegen / El Planeta / Amalia Ulman *Bu film Nespresso'nun Tema Sponsoru olduğu Genç Ustalar bölümü kapsamında gösterilmektedir. 15 Mayıs Cumartesi 21.00 – 20 Mayıs Perşembe 21.01 Bay Bachmann ve Sınıfı / Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class / Maria Speth *Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir. 16 Mayıs Pazar 21.00 – 21 Mayıs Cuma 21.01 Suzanna Andler / Benoît Jacquot *Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.