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Kültür-Sanat

40. İstanbul Film Festivali, mayıs gösterimleriyle çevrim içi devam edecek

Biletler 5 Mayıs Çarşamba günü satışa açılacak

30 Nisan 2021 09:36

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali'nin dokuz filmden oluşan çevrim içi mayıs gösterimlerinin ilk bölümü, 6-16 Mayıs'ta filmonline.iksv.org'da yapılacak. Mayıs gösterimlerinin biletleri 5 Mayıs Çarşamba günü satışa açılacak. Gösterimlerin ikinci bölümü ise 20 Mayıs'tan itibaren gerçekleşecek.

Mayıs Gösterimleri arasında 2021 Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü kazanan, Bence Fliegauf'un Orman – Seni Her Yerde Görüyorum, yine Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–Jüri Ödülü kazanan Bay Bachmann ve Sınıfı, Sundance'ten İzleyici Ödüllü belgesel Ateşle Yazmak, Fildişi Sahili'nin kısa listeye kalan Oscar adayı Kralların Gecesi ve Pedro Almodóvar'ın Jean Cocteau'nun aynı oyunundan uyarladığı iki filmi, İnsan Sesi ve Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar da yer alıyor.

Mayıs programı

6 Mayıs Perşembe 21.00 – 11 Mayıs Salı 21.01

Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri

*Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir. 

7 Mayıs Cuma 21.00 – 12 Mayıs Çarşamba 21.01

Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / Philippe Lacôte

*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.

 8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01

İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar

*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.

8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01

Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al borde de un ataque de nervios / Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Pedro Almodovar

*Bu film Selpak'ın Tema Sponsoru olduğu Antidepresan bölümü kapsamında gösterilmektedir.

9 Mayıs Pazar 21.00 – 14 Mayıs Cuma 21.01

Orman – Seni Her Yerde Görüyorum / Rengeteg – mindenhol látlak / Forest – I See You Everywhere / Bence Fliegauf

*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.

13 Mayıs Perşembe 21.00 – 18 Mayıs Salı 21.01

 Ateşle Yazmak / Writing with Fire / Sushmit Ghosh, Rintu Thomas

*Bu film Zorlu Holding'in Tema Sponsoru olduğu Çiçek İstemez bölümü kapsamında gösterilmektedir

14 Mayıs Cuma 21.00 – 19 Mayıs Çarşamba 21.01

 Gezegen / El Planeta / Amalia Ulman

*Bu film Nespresso'nun Tema Sponsoru olduğu Genç Ustalar bölümü kapsamında gösterilmektedir.

15 Mayıs Cumartesi 21.00 – 20 Mayıs Perşembe 21.01

Bay Bachmann ve Sınıfı / Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class / Maria Speth

*Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir.

16 Mayıs Pazar 21.00 – 21 Mayıs Cuma 21.01

Suzanna Andler / Benoît Jacquot

*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.

Festival Biletleri

Mayıs gösterimleri çevrimiçi biletleri passo.com.tr üzerinden 5 Mayıs Çarşamba 10.30'dan itibaren satın alınabilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Film Festivalifilmfestivalİstanbul Kültür Sanat VakfıİKSV
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