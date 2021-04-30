40. İstanbul Film Festivali, mayıs gösterimleriyle çevrim içi devam edecek

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Mayıs programı
6 Mayıs Perşembe 21.00 – 11 Mayıs Salı 21.01
Dünyanın En Güzel Oğlanı / The Most Beautiful Boy in the World / Kristina Lindström, Kristian Petri
*Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir.
7 Mayıs Cuma 21.00 – 12 Mayıs Çarşamba 21.01
Kralların Gecesi / La Nuit des Rois / Night of the Kings / Philippe Lacôte
*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.
8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01
İnsan Sesi / The Human Voice / Pedro Almodóvar
*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.
8 Mayıs Cumartesi 21.00 – 13 Mayıs Perşembe 21.01
Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar / Mujeres al borde de un ataque de nervios / Women on the Verge of a Nervous Breakdown / Pedro Almodovar
*Bu film Selpak'ın Tema Sponsoru olduğu Antidepresan bölümü kapsamında gösterilmektedir.
9 Mayıs Pazar 21.00 – 14 Mayıs Cuma 21.01
Orman – Seni Her Yerde Görüyorum / Rengeteg – mindenhol látlak / Forest – I See You Everywhere / Bence Fliegauf
*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.
13 Mayıs Perşembe 21.00 – 18 Mayıs Salı 21.01
Ateşle Yazmak / Writing with Fire / Sushmit Ghosh, Rintu Thomas
*Bu film Zorlu Holding'in Tema Sponsoru olduğu Çiçek İstemez bölümü kapsamında gösterilmektedir
14 Mayıs Cuma 21.00 – 19 Mayıs Çarşamba 21.01
Gezegen / El Planeta / Amalia Ulman
*Bu film Nespresso'nun Tema Sponsoru olduğu Genç Ustalar bölümü kapsamında gösterilmektedir.
15 Mayıs Cumartesi 21.00 – 20 Mayıs Perşembe 21.01
Bay Bachmann ve Sınıfı / Herr Bachmann und seine Klasse / Mr Bachmann and His Class / Maria Speth
*Bu film Discovery+'ın Tema Sponsoru olduğu Belgesel Kuşağı bölümü kapsamında gösterilmektedir.
16 Mayıs Pazar 21.00 – 21 Mayıs Cuma 21.01
Suzanna Andler / Benoît Jacquot
*Bu film Paribu'nun Tema Sponsoru olduğu Dünya Festivallerinden bölümü kapsamında gösterilmektedir.