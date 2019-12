40 haftada neler oluyor?

Hamilelik dönemi, aynı zamanda kaygı dönemi... Aklınızda pek çok soru işareti oluşabilir. Bu 40 haftalık süreci daha rahat ve huzurlu geçirebilmeniz için, size aşama aşama bilgi veren bir rehber hazırladık!



0- 7 Hafta



—Eğer düzenli olarak gittiğiniz bir doktorunuz yoksa, hamile olduğunuzu öğrendiğiniz andan itibaren, güvenebileceğiniz bir doktor bulmalı ve ilk muayenenizi olmalısınız.

—Doktorunuz size folik asit takviyesi önerdiyse, bilmenizde fayda var: Günlük önerilen doz 0.4 miligramdır ve bunun tümünü tek bir dozda alabilirsiniz!

—Cinsel yaşamınızı doktorunuzun da önerileri doğrultusunda sürdürebilirsiniz. Fakat kanama, ağrı, düşük, erken doğum, enfeksiyon gibi riskli durumlarda, cinsel yaşamınıza kısıtlama getirmeniz gerekebilir.



8- 11 Hafta



— Hormonlarınızın etkisiyle bu haftalarda çeşitli cilt problemleri yaşayabilirsiniz.

— Artık ultrasonda bebeğinizin kalp atışlarını duyabilirsiniz.

— Göğüslerinizdeki dolgunluk ve hassasiyet artabilir. Göğüslerinizi alttan iyi destekleyen bir sütyen kullanmanızda fayda var!

— Mide yanması sorunu yaşayabilirsiniz.

— Saçlarınız ve tırnaklarınız çok daha hızlı uzayacaktır.

— 11’inci haftanın sonunda, bebeğinizin organ gelişimi büyük ölçüde tamamlanır.

— 11-14’üncü haftalar arasında, “‹kili Test” yapılır ve bebeğin ense kalınlığı ölçülerek down sendromu riskine bakılır.



12- 19 Hafta



— Bu dönemde burun kanaması, tansiyon düşüklüğü, kasık ağrıları problemleri söz konusu olabilir.

— 14’üncü haftadan sonra “ikinci trimester” döneme giriyorsunuz. Bu dönem, hamilelikte en rahat edeceğiniz dönem olacaktır. Bulantılar, artık sizi eskisi gibi rahatsız etmeyecektir.

— Bebeğinizin cinsiyeti her an belli olabilir.

— 16-18’inci haftalar arasında “üçlü test” yapılır. Bebeğiniz bir kontrolden daha geçer.

— Bu arada, doğuma hazırlık kursuna katılmayı düşünüyorsanız, şimdiden araştırmanız ve yoğunluğu düşünerek kayıt olmanız iyi olabilir.



20- 23 Hafta



— Bu haftalarda “Renkli Doppler Ultrasonografi” yapılır. Bu, damar içindeki değişlikleri rakamsal, görsel ve işitsel olarak inceleyebilmeyi sağlayan bir teknolojidir. Bazı doktorlar bunun incelemenin yalnızca yüksek riskli gebeliklerde uygulanması gerektiğini düşünüyorlar. Doktorunuza danışın!

— Artık, nasıl ve nerede doğum yapmak istediğinize ufak ufak karar vermeli, bu konuyu doktorunuzla görüşmelisiniz.



24- 28 Hafta



— Hamilelikte görülen şeker hastalığı için, doktorunuz sizden “şeker yükleme” testi yapılmasını önerebilir.

— Bacak krampları, rahimde ani kasılmalar, basur, varisler, bacaklarda şişlik, kaşıntılı cilt çatlakları, bel ağrıları, ayağınızda şişmeler, mide yanması, hazımsızlık yaşayabilirsiniz.

— Nefes alma problemi de ortaya çıkabilir. Başınızın altına bir yastık daha koyarak uyumayı deneyin.



29- 31 Hafta



— Bacaklarınızda kasılmalar ve kramplar hissederseniz, doktorunuza danışarak magnezyum takviyesi alabilirsiniz.

— Mide yanması sorunu yaşıyorsanız, yemekten hemen sonra uzanmayın.

— Bu dönemde, çok sık rüya gördüğünüzü fark edeceksiniz.

— Ellerinizde de ödem oluşabilir.

— Bebeğiniz bu haftalarda en hareketli dönemini yaşar.



32- 33 Hafta



— Çalışıyorsanız, 32’nci haftanın sonunda yasal doğum iznine ayrılma hakkına kavuşuyorsunuz. Doktorunuzun onayıyla, 37’nci haftaya kadar çalışabilir ve bu süreyi doğum sonrası izninize ekleyebilirsiniz. SSK’lıysanız, doktorunuzdan 32 haftalık hamile olduğunuza dair alacağınız ultrason çıktısı ile birlikte ilgili makamlara başvurmalısınız. Böylece hamilelik haftanız onaylandıktan sonra, işyerinize vermeniz gereken belgenizi alabilirsiniz.



34- 36 Hafta



— Braxton-Hicks adı verilen ve sizi doğuma hazırlayan kasılmalar sıklaşabilir. Kısa sürerler ve düzensizdirler!

— Bebeğinizin hareketlerine dikkat etmelisiniz. Hareket etmesi, sağlıklı olduğunu gösteren en önemli işarettir.

— 36’ncı haftadan itibaren, muayeneye haftalık olarak gitmeniz gerekecek.



37- 40 Hafta



— Doktorunuz doğuma engel bir “çatı” darlığını tespit etmek için muayene yapar.

— Doğum sancıları her an başlayabileceğinden, nasıl bir sancı olduğunu bilmelisiniz. Doğum başladığında, kasılmalar düzenli aralıklarla oluşur. 10 dakikada üç kez ortaya çıkar ve her bir kasılma yaklaşık 50 saniye sürer! Bu kasılmalar, öncekiler gibi istirahatla geçmez.



