'40 hadis ezberle ödülü kazan'

Antalya'da Serik Müftülüğü'nün düzenlediği ‘Kırk Hadis Ezberleme Yarışması’ için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi ve özel tüm ilköğretim ve liselere yazı göndererek, öğrencilerin 40 hadis ezberleyerek 100 lira ödüllü yarışmaya katılmasını istedi.



Serik İlçe Müftüsü Mustafa Altun, İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü'ne resmi yazı göndererek 2009 yılı ‘Kutlu Doğum Haftası’ nedeniyle müdürlüğe bağlı eğitim öğretime açık lise ve ilköğretim okulu öğrencileri arasında ödüllü ‘Kırk Hadis Ezberleme Yarışması’ düzenleneceğini duyurdu.



Okul müdürlüklerinin yarışmaya katılacak öğrenci isimlerinin 10 Nisan mesai bitimine kadar müftülüğe bildirilmesini isteyen Altun, yazışmada, “Öğrenciler 17 Nisan 2009 Cumartesi günü saat 10.00'da müftülük toplantı salonunda başkanlığımda toplanacak jüri tarafınden dinlenecek ve değerlendirilecektir. 40 hadis ezberleyen öğrenciler aynı gün akşam belediye düğün salonunda düzenlenen konferansta ödüllendirilecektir” ifadelerine yer verdi. Altun, 40 hadis ezberleyen her öğrenciye Türkiye Diyanet Vakfı Serik Şubesi tarafından 100 TL ödül verileceğini de duyurdu.



Serik Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Musa Akış imzası ile resmi ve özel tüm ilköğretim okulu ile lise müdürlüklerine gönderilen yazıda ise Serik İlçe Müftülüğü'nün ‘Kırk Hadis Ezberleme Yarışması' düzenlediğini belirterek, öğrencilerin katılımını istendi. Akış imzası ile gönderilen yazıda, ‘İlçe müftülüğünün ‘Kırk Hadis Ezberleme Yarışması’ ile ilgili 20 Şubat 2009 tarih ve 090/98 sayılı yazı gönderilmiştir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim” denildi.



Organizasyon müftülüğe ait



Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Korkut, “Yaklaşık 15 gün önce Serik Müftülüğü bize resmi yazı ile başvurarak ilköğretim öğrencileri arasında hadis ezberleme yarışması yapılacağını ve öğrencilere para ödülü verileceğini bildirdi. Bunun üzerine biz de okullarımıza bu konuyla ilgili bilgi vererek yarışmaya katılmak isteyen öğrencileri belirlemelerini istedik. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler bağlı oldukları okula başvuru yapacak. Biz de katılımcı listelerini müftülüğe göndereceğiz. Organizasyon tamamen Serik Müftülüğü'ne ait” diye konuştu.



‘Basını karıştırmayı uygun görmedik’



Serik Müftüsü Mustafa Altun ise bu konuda şunları söyledi:



“Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde böyle bir yarışma yapmayı uygun görerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temasa geçtik. Amacımız çocuklarımızın dinsel eğitimine katkıda bulunmak. Şu an yarışma ile ilgili jüri belli değil. Nisan ayında gerçekleştiriceğimiz yarışmada 40 hadis ezberleyen ilköğretim öğrencilerimize Diyanet Vakfı aracılığı ile para ödülü verilecek. Bunun dışında fazla ayrıntı vermek istemiyorum. Çünkü biz bu etkinliğe basını karıştırmayı uygun görmedik.”



Dinsel motifler işleniyor



Eğitim- Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, son yıllarda bu tür uygulamaların yaygınlaştığını söyledi. Bu uygulamaların 22 Temmuz seçimlerinden sonra artış gösterdiğini ileri süren Sönmez, “Böyle bir yarışmanın eğitime hiçbir katkısı yoktur. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi içerisinde bu eğitim verilebilir. Ezberlenen hadis karşılığında 100 TL ücret verilmesi, işin olumsuzluğunu gösteriyor. Bu anlayış eğitimin bilimsel içereğine aykırıdır. Uygulamalar aslında eğitimin dinsel motiflerle işlenmesinin göstergesidir. Bu aynı zamanda Diyanet'in eğitime müdahalesidir” dedi.



'Biz de asgari ücretle nasıl geçinilir'

diye yarışma açıyoruz



Eğitim- İş Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş ise Milli Eğitim Müdürlükleri'nin bilimsel yarışmalara öncülük yapmadığı söyledi. Daş, “Biz de ‘bu ülke şartlarında asgari ücretle nasıl geçinilir’ diye bir yarışma açmak istiyoruz. Acaba Milli Eğitim Müdürlüğü bunu duyurur mu?” diye sordu. Ailelerin 100 liraya muhtaç olduğunu ve çocuğuna ‘hadis ezberle bu parayı al’ diyeceğini kaydeden Daş, “Halkın 1 liraya muhtaç olduğu bir ortamda öğrencilere 100 TL ödülle kutsal değerlerin kullanılması hiç hoş değil” diye konuştu.











