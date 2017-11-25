40 güvercinin başını koparan Suriyeli 3 şüpheli yakalandı

ADANA, (DHA- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde güvercinlerin başlarını kopartarak binadan atan Suriyeli 3 şüpheli Adana\'da yakalandı.

Sosyal paylaşım sitelerinde 17 Kasın\'da yayınlanan ve \'Adana Tuzla yolunda Çavuşlu köyünde çalışan bu vicdansızlar gereken cezayı almalılar. Yetkililere ulaşması için bu videoyu lütfen paylaşın\' ifadelerinin yer aldığı görüntüler Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından incelemeye alındı. Arapça konuşan kişilerin 40 güvercinin başlarını kopartıp binaların çatısından atattığı görüntüleri araştıran jandarma olayın iddia edildiği gibi Adana\'nın Karataş İlçesi Çavuşlu Mahallesi\'nde meydana gelmediğini saptadı. Videoyu paylaşan sosyal paylaşım hesabının yetkilileri ile irtibat kurularak, videoyu elde ettikleri ilk kaynağa ulaşıldı. Jandarma, videoyu paylaşanların ifadesine göre olayın Konya\'nın Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi\'nde meydana geldiğini ve şüphelilerin Suriyeli oldukları, burada mevsimlik işçi olarak çalıştıktan sonra Karataş İlçesi\'ne geldiklerini belirlendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı araştırmanın kapsamını genişleterek, görüntülerde yer alan Suriyeli A. H., F.E. ve R.H.\'yi Karataş\'ın Meletmez Mahallesi\'nde gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı\'nca mala zarar verme suçundan işlem yaptığı 3 Suriyeliye Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü de Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 13 bin 428 TL idari para cezası kesildi.

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