 “40 günlük sokağa çıkma yasağında garantili köprü ve otoyollardan geçmeyen araçların Hazine’ye faturası 89 milyon 903 bin dolar”

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarında, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan tünel ve köprülerden geçmeyen araçların Hazine'ye bedeline dikkati çekti. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nden geçmesi gereken araçlar bugüne kadar 40 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle geçemedi. Toplam 40 günün faturanın Hazine'ye 89 milyon 903 bin dolar (yaklaşık 673 milyon TL) olarak yansıdığı belirtiliyor.

Sözcü'den Başak Kaya imzalı habere göre, CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Sözleşmelere mücbir sebep maddesi konulmadığı için 40 gün süreyle boş kalan geçiş garantili tünel ve köprülerin parası vatandaşın cebinden çıktı. 2 köprü ve tünel için 40 günde 9 milyon 761 bin araç garantisi vardı. Hiçbiri geçmediği için fatura Hazine'ye, dolayısıyla da vatandaşın sırtına bindi” dedi.

Salgın dolayısıyla ilk kısıtlamalar 11 Nisan itibarıyla 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başladı. Hafta sonları ve 1 Haziran normalleşme kararına kadar sürdü. İkinci kısıtlamalar 21 Kasım itibarıyla 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek başladı. İzleyen 40 gün boyunca ara ara sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinden tünel ve köprülerden araç geçmediği için yük Hazine'ye bindi.