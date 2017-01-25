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Yaşam

40 günlük bebeğini denize attı

Polis, bebeğini denize atan anneyi gözaltına aldı

25 Ocak 2017 18:56

İstanbul'da bir kadının 40 günlük bebeğini denize attığı öne sürüldü. Gözaltına alınan annenin, birlikte olduğu adamın istememesi üzerine bebeğe kuru sıkı tabancayla ateş ederek öldürmeye çalıştığını, başarılı olamayınca da bebeği denize attığını söylediği öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, olay, Eminönü'nde sabah erken saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, Eminönüsahiline gelen bir kadın 40 günlük bebeğini denize attı. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kadını gözaltına aldı. Polis, kadının ifadeleri doğrultusunda denizde arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz polisi dalgıçlar, bebeğin denize atıldığı bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

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