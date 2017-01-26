40 günlük bebeğini denize atan kişi: Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra!

İstanbul Fatih'te 40 günlük bebeğini denize atarak öldüren anne Fatma K.'nın adliyeye getirildiği sırada ise gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi.

Fatma K. savcılık ifadesinde ise birlikte yaşadığı Mustafa T.’nin "Sana da başlarım bebeğine de diyerek" talihsiz bebeği duvara fırlattığını söyledi.

Hürriyet’in haberine göre, bebeğini denize atan Fatma K. emniyetteki ifadesinde, çocuğun babası Mustafa K.'nın bakacak durumları olmadığını söyleyerek kendisine, "Bebekten kurtul" diye baskı yapması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylerken verdiği ek ifadede imam nikahlı eşini cinayetle suçladı.

Fatma K. ek ifadede, "Ben ateş ettim ölmedi. Bunun üzerine kocam bebeğimizi boğdu, öldürdü 'git bunu at' dedi. Ben de denize attım" dediği öne sürüldü. Baba Mustafa K. emniyette olaydan haberi olmadığını öne sürmüştü.

“Oğlum var onu da öldüreceğim”

Fatma K. ile imam nikahlı olduğu belirtilen Mustafa T. ile emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Fatma K. adliyeye girdiği sırada gazetecilerin, “Neden yaptınız? Bir şey diyecek misiniz?” sorusuna, “Oğlum var, onu da öldüreceğim sonra” şeklinde cevap verdi.

40 günlük bebeğini Eminönü'de denize atan Fatma K. "Yeni doğan çocuğu öldürmek" suçundan tutuklanması talebi ile nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

“Çaresiz kaldığım için…”

Bu arada Savcı tarafından ifadesi alınan Fatma K.’nin bebeği emzirdiği sırada ağlaması üzerine Mustafa T.’nin kendisini dövdüğünü sonrasında, “Sana da başlarım bebeğine de” diyerek bebeği duvara fırlattığını anlattı.

Bebeğin bir anda sesinin kesildiğini söyleyen Fatma K., Mustafa T.’nin evden çıkmasının ardından bebeği de alarak evden çıktığını söyledi. Bebekle birlikte 11 saat gezen Fatma K. bu süre içinde bebeğin hiç ses çıkarmadığını söyledi.

Kendini avutmak için dışarıda gezdiğini söyleyen Fatma K.’nin daha sonra ise çaresiz kaldığı için bebeği deniz attığını söylediği öğrenildi.

"İntihar edecektim"

İfadesi sırasında 3 yaşında oğlu olduğunu söyleyen K.’nin “Çocuğumla vedalaşmak istedim. İntihar edecektim” dediği belirtildi. İfadelerinin ardından Fatma K. ile Mustafa T. “kasten öldürme” suçundan tutuklanmaları talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.