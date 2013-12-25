40 günlük Ayaz bebek zatürreden öldü

Konya’nın Ereğli İlçesi’nde henüz nüfusa kayıt ettirilmeyen 40 günlük Ayaz bebek, emzirmek için uyanan 21 yaşındaki annesi Maviş Eşme tarafından yattığı yerde ölü bulundu. Ayaz, bebeğin yapılan otopsisinde zatürreeden öldüğü anlaşıldı. 2 çocuğu ile birlikte camları kırık olduğu için naylonla örtülü tek odalı kerpiç evde kalan Maviş Eşme’nin, çevreden topladığı odunlarla ısınmaya çalıştığını belirten yakınları, Ayaz bebeğin de soğuktan zatürre olarak öldüğünü öne sürdü.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Konya’nın Ereğli İlçesi’nde Taşbaşı Mahallesi Elmacı Sokak’ta 2 katlı kerpiç evin ikiye bölünmüş olan tek odalı bölümünde oturan ve eşi askerde olan 2 çocuk annesi Maviş Eşme, gece saat 03.30 sıralarında bebeği Ayaz’ı emzirmek için uyandı. Maviş Eşme, henüz nüfusa kayıt ettirmediği oğlunu yatağında hareketsiz halde bulunca çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine üst katta oturan eşinin akrabası 59 yaşındaki Şevket Gezici ve ailesi geldi. Bebeğin nefes almadığı ve ölmüş olduğunu saptayan aile, sabah defin işlemleri için 2 Nolu Sağlık Ocağı’na giderek ölüm raporu almak istedi.

Eve gelen sağlık görevlileri, vücudunda her hangi bir yara, darp ve boğulma izi bulunmayan bebeğin ölümünden şüphelenmeleri üzerine polis haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayaz bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Camları kırık odada kalıyorlar

Çocukları 2.5 yaşındaki Berat Ulak ve Ayaz ile tek odalı kerpiç evde kalan Maviş Eşme’nin dini nikahla yaşadığı eşi Onur Ulak’ın Çanakkale’de vatani görevini yaptığı belirtildi. Maviş Eşme’nin çocuklarıyla kaldığı odanın pencere camlarının bir bölümü kırık olduğu için naylonla örttüğü görüldü. Eşme’nin bitişiğinde oturan üvey ablası Necla Genç ve üst katta oturan eşinin akrabası Şevket Gezici’nin yardımıyla geçimini sağladığı belirtildi.

Konya Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgu’na kaldırılan Ayaz bebeğin, yapılan otopsisinde zatürreden öldüğü anlaşıldı.

Odun bulurlarsa yakıyorlardı

Maviş Eşme’nin üvey ablası Necla Genç, yeğeni Ayaz’ın, soğuktan üşüdüğü için öldüğünü söyledi. Geçimini kağıt toplayarak sağlayan Genç, ’’Kız kardeşimin eşi askerde. Bizlerin yardımıyla geçimini sağlıyor. Devletten her hangi bir yardım almıyor. Çevreden odun bulursa onları getirip, sobada yakarak iki çocuğunu ısıtmaya çalışıyor. Battaniyeye sarılı olmasına rağmen evin camlarını bazıları kırık olduğu için Ayaz üşümüş. Tabii annesi ve biz de bunu fark edemedik’’dedi.

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