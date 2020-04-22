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Koronavirüs

40 gündür hiç evden çıkmayan kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı

22 Nisan 2020 23:02

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna karşın Koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

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