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40 gün önce baba olan sürücü, kazada öldü

Mehmet EZER/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ahırın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Semir Akçay (30), yaşamını yitirdi

02 Temmuz 2018 19:55

Mehmet EZER/HATAY, (DHA) - HATAY\'ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ahırın duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Semir Akçay (30), yaşamını yitirdi. Akçay\'ın 40 gün önce baba olduğu öğrenildi. 
Kaza, merkez Koyunoğlu mevkisinde meydana geldi. Semir Akçay yönetimindeki 31 DM 511 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ahırın duvarına çarptı. Kazada sürücü Akçay, yaşamını yitirdi. Semir Akçay\'in 40 gün önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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