40 gün 5 vakit namaza katılan çocuklara, tablet ve çeyrek altın

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA Uluyol Camii\'ndeki yaz Kuran kursuna katılan ve 40 gün aralıksız 5 vakit namaza gelen öğrencilere, tablet bilgisayar, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi\'nde bulunan Uluyol Camii\'ndeki yaz Kuran kursuna katılan öğrencilerin namaza teşvik edilmesi için \'Aralıksız namaz kılma\' kampanyası başlatıldı. Kampanyayla Kuran kursuna katılanlardan 40 gün aralıksız 5 vakit namaz kılan 40 erkek ve 8 kız öğrenci, tablet bilgisayar, çeyrek altın ve çeşitli hediyeler kazandı. Uluyol Camii\'nde düzenlenen ödül törenine Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün, cami imamı Adil Satan, din görevlileri, veliler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaymakam Sarı, çocukların camilerle buluşmasının çok anlamlı olduğunu belirtirken, böyle etkinliklerin, birlik ve beraberliğe zemin hazırladığını kaydetti.

Cami imamı Satan ise \"Çocukları camiye alıştırmak, cemaatle bağlarını güçlendirmek ve namaza alıştırmak için \'Ne yapabiliriz?\' diye düşündük. Böyle bir proje fikri doğdu. Duyurusunu yaptık, büyük ilgi gördü. Çocuklarımızın camiye gelmesi, onlardan çok bizleri sevindirdi\" dedi.

Törende öğrenciler, İstiklal Marşı\'nın bütün kıtalarını okuduktan sonra Türk bayrağı açtı. Ödül töreni tablet bilgisayar, çeyrek altın ve hediyelerin dağıtımıyla son buldu.



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