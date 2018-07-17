40 esnaf, 6 milyon lira dolandırıldı

Şanlıurfa'da 40 esnaftan son 1 ayda 6 milyon lira tutarında alışveriş yapan 3 kişi, parayı vermeden ortadan kayboldu.

Hububat alım-satım sezonunun başlamasıyla birlikte Şanlıurfa Zahireciler Borsası'nda bir ay önce iş yeri kiralayan M.A., L.B. ve İ.B., iddiaya göre, 40 esnaftan 6 milyon lira tutarında hububat aldıktan sonra ortadan kayboldu. Borsada bulunan iş yerini de kapatan M.A., L.B. ve İ.B.'ye ulaşamayan esnaf; polise ve savcılığa başvurdu.

Esnafı ziyaret eden Zahireciler Borsası Başkanı Feridun Turan, güvene dayalı iş yapan esnafın çek-senet gibi resmi evrak kullanmadığını ifade etti. Turan, "Zahireciler Borsası'nda 275 esnaf olarak burada faaliyet gösteriyoruz. Burada 40 esnafımız çiftçilerin hububatını sattığı için yaklaşık 1 ay içerisinde 6 milyon lira dolandırıldı. Bu mağduriyetin giderilmesi için üst makamlara durumu ilettik. Esnaflar olarak bir an önce bu şahısların yakalanmasını istiyoruz" dedi.



Zahireciler Borsası'nda 25 yıllık esnaf İsmail Çiftçi ise 300 bin lira dolandırıldığını belirtti.

Esnaftan Murat Ayneli de organize bir şekilde dolandırıldıklarını dile getirip, yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini vurguladı.(DHA)