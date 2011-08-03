-40 DERECEYİ AŞAN SICAĞIN ARDINDAN TARLADA İFTAR ŞANLIURFA (A.A) - 02.08.2011 - Gündüz hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da, tarlalarda derme çatma evlerde barınan tarım işçileri, akşam saatlerinde de burada oruçlarını açıyor. Sahurun ardından bir süre tarlada çalışan tarım işçileri, sıcağın kendisini hissettirmesiyle evlerine dönüyor. İftar saatine yakın tekrar tarlaya giden tarım işçileri, havanın serinlediği bu saatlerde kalan işlerini tamamlıyor. Akşam ezanıyla tarlalara kurdukları derme çatma evlerinde tüm aile fertleri oruçlarını açan tarım işçileri, günün yorgunluğu üzerlerinden atmaya çalışıyor. Merkeze bağlı bir köyde eşi ve çocuklarıyla tarım işçiliği yapan Muhammet Ali İrdem, her yıl pamuk tarlalarında yevmiyeyle çalışarak, ailesini geçindirmeye çalıştığını belirtti. Pamuk sulama sezonunun bu yıl Ramazan ayına denk gelmesinin bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini anlatan İrdem, ''Ramazan ayının başlamasıyla orucumuzu tarlada tutmaya çalışıyoruz. İlk gün zorlandık. Gün içerisinde pamuk suluyoruz, susuzluğa dayanmakta güçlük çekiyoruz'' dedi. Mehmet Emin İrdem ise 5 çocuğuyla tarlada çalıştığını anlatarak, ''Sabah çalışıyoruz, öğle arası dinleniyoruz. Oruç, korktuğumuz gibi çok zor geçmiyor. İlk günler bizim için kolay geçiyor'' diye konuştu.