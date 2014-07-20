40 derece sıcakta sokakta et satışı

İzmir'in Kadifekale semtinde sokakta kesilen hayvanların hiçbir hijyen kuralına uyulmadan satılması vatandaşların tepkisini çekti.

Kurban Bayramı'nda bile artık sokakta hayvan kesilmesi yasaklanırken Kadifekale sırtlarında sokakta kesim yapılıp et satılması İzmirlilerin tepkisini çekti.

İzmir'in özellikle kenar semtlerinde sokak kasapları hayvan kesip, mahalle halkına satıyor. 40 derece sıcakta kesilen hayvanlar anında parçalanıp uygun fiyatlarla alıcı buluyor.

İzmirliler, sadece kentin ana cadde ve meydanlarında değil kenar semtlerde de denetim yapılmasını istiyor.