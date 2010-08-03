-40 DERECE SICAKTA SINAV BAYILTTI MUĞLA (A.A) - 03.08.2010 - Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna (BESYO) giriş için özel yetenek sınavı kapsamında yapılan koşulara katılan bazı öğrenciler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu kentte baygınlık geçirdi. Muğla Üniversitesi Kampüs Spor Tesisleri'nde yapılan özel yetenek sınavının ilk gününde, 149'u kız, 602'si erkek 751 kişi, BESYO'ya girmek için mücadele etti. Özel yetenek sınavları kapsamında, kızlarda 100-800 metre, erkeklerde ise 100-1500 metre koşu yarışları yapıldı. Sıcak hava nedeniyle öğrencilerin bazıları koşuyu tamamlayamadı, bazıları da bitiş çizgisine vardıktan sonra rahatsızlanarak, uzun süre yerden kalkamadı. Sıcağa rağmen özel yetenek sınavını kazanmak isteyen öğrenciler koşu sırasında, zor anlar yaşadı. Sınav sırasında bayılan öğrencilere ilk müdahale, hazır bekletilen sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Hacalet Mollaoğulları özel yetenek sınavlarının şeffaf ve herkese açık yapıldığını belirterek, ''Havanın sıcak olması nedeniyle elemeleri sabah ve akşam saatlerinde yapıyoruz. Öğle saatlerinde ara vererek havanın daha serin olduğu saatleri bekliyoruz. Atletizm sınavını geçen tüm adaylar ikinci aşama olan koordinasyon sınavlarına katılacaklar. Atletizm ve Koordinasyon sınavları ile öğretmenlik, yöneticilik bölümü sınavları tamamlanacak. 10 Ağustos'tan sonra da kazanan adaylarımızı açıklayacağız'' diye konuştu. Sınava giren öğrenciler, sıcak havanın performanslarını olumsuz etkilediğini söylediler. Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Rekreasyon ile Antrenörlük bölümlerine, 65'i kız, 115'i erkek 180 öğrenci alınacak.