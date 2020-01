40 dağcı, 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'na tırmanacak

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- TÜRKİYE’nin çeşitli illerinden gelen 11\'i kadın 40 dağcı, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan Süphan Dağı’na tırmanış yapacak.

Süphan Doğa Sporları Derneği öncülüğünde, Türkiye\'nin farklı illerinden gelen 11\'i kadın 40 dağcı, Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı\'na tırmanış yapacak.

Bir araya gelen dağcılar, yapacakları Süphan dağı tırmanışı öncesi Belediye Başkanı Necati Gürsoy\'u ziyaret ettikten etti.

Tırmanış öncesi açıklamalarda bulunan SUPHANDOSD Kulübü Başkanı Adem Gül, Süphan Dağı\'na önemli bir tırmanış yapacaklarını belirterek, \"Türkiye Dağcılık Federasyonu\'nun 2018 faaliyet programında yer alan Süphan Dağı kış tırmanışı faaliyetimiz başladı. Bugünkü programımız, buradan Aydınlar Beldesi Kışkıllı köyüne hareket edip oradan da Süphan Dağı\'nın 2 bin 700 metresinde bulunan At Yaylası\'nda kamp kuracağız. Bu gece zirve yapmayı planlıyoruz. Şartlar çok ağır. Ama, zorluklara rağmen zirve yapacağız. Burada bulunan sporcuların hepsi eğitimli ve kış tırmanışlarına katılmış sporculardır. Umarım her şey yolunda gider ve 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı\'nın zirvesine başarıyla ulaşırız. Bu konuda desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza, federasyonum ve sporcular adına teşekkür ediyorum\" dedi.

Tırmanışa katılacak olan dağcı grup, tırmanış yapmak üzere Süphan Doğa Sporları Derneği (SUPHANDOSD) Kulübü önünden Süphan Dağı\'nın 2 bin 700 metresinde bulunan At Yaylası bölgesine hareket etti.

FOTOĞRAFLI