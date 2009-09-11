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Yaşam

40 binin üzerinde 100'lük Japon

Japonya'da yüz yaşını aşan kişi sayısı 40 bin 399'a ulaştı.

11 Eylül 2009 03:00

Japonya'da yüz yaşını aşan kişi sayısı 40 bin 399'a ulaştı.

Yapılan araştırmanın sonuçları, yüz yaşın üzerindeki nüfusun geçen yıla oranla 4 bin kişi arttığını ortaya koydu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, yüz yaşını geçenlerin 35 bin kadarının kadın olduğu ifade edildi.

Japonya'nın en yaşlı kadını 114 yaşında ve güneydeki Okinawa adasında yaşıyor.

Ülkenin en yaşlı erkeği de 112 yaşında ve Kyoto'da oturuyor.

Ülkenin nüfusu yaşlanırken, halen 1,37 olan kadın başına doğurganlık oranının nüfusun gençleşmesi için 2,07'e çıkarılması gerektiğine işaret ediliyor.

Aksi halde 127 milyonluk ülke nüfusunun 2050'de 100 milyona düşmesi bekleniyor.

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