40 bini aşkın işçi toplu olarak çıkarıldı

Yılın ilk çeyreğinde toplam 40 bin 747 işçinin işine toplu olarak son verildi. İşçi çıkartmaları en çok İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de yaşandı.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 98 bin 451 işçinin işine toplu şekilde son verildi. Küresel ekonomik krizin olumsuz yansımalarıyla bu yılın ilk üç ayında yaşanan toplu işten çıkarma sayıları ise geçen yılın yarısına yaklaştı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında 40 bin 747 işçinin işine toplu olarak son verildi.



Önceki yılın aksine Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Van ve Sivas ile buralara bağlı bölgelerde yılın ilk 3 ayında benzer bir uygulamaya gidilmedi.



Ocak, Şubat ve Mart aylarında en çok toplu işçi çıkarma 14 bin 100 ile İstanbul ve bağlı bölgelerde yaşandı. İstanbul'u 6 bin 764 kişiyle İzmir, 3 bin 590 kişiyle Edirne, 3 bin 306 kişiyle Kocaeli, 3 bin 288 kişiyle de Bursa izledi.



Toplu işten çıkarmaların en az yaşandığı iller ve bağlı bölgeleri ise 21 işçiyle Antalya, 60 işçiyle Malatya, 118 işçiyle de Zonguldak oldu. Verilere göre, yılın ilk 3 ayında bölgeler itibariyle toplu işçi çıkarma sayıları şöyle:



İl ve Bölge Toplu İşten Çıkarma



Adana 1.148

Ankara 1.593

Antalya 21

Aydın 1.025

Bursa 3.288

Edirne 3.590

Eskişehir 632

Gaziantep 1.819

İstanbul 14.100

İzmir 6.764

Kocaeli 3.306

Kayseri 1.219

Konya 1.188

Kütahya 432

Malatya 60

Samsun 444

Zonguldak 118



Türk-İş: Endişe verici



Türk-İş'in, toplu işten çıkarma verilerine ilişkin değerlendirmesinde, toplu işten çıkarmaların 10 ve daha fazla işçi çalıştırılan yerler için söz konusu olabildiğine işaret edildi.



Türkiye'de iş yerlerinin yüzde 90'ının, 10 ve daha az işçinin çalıştığı iş yerlerinden oluştuğuna dikkat çekilen değerlendirmede, "Bazı işverenler toplu işten çıkarmayla ilgili yükümlülüklerden kaçınmak için işten çıkarmaları 9'arlı gruplar halinde yapma yoluna gitmekte, bu da verilere yansımamaktadır. Yine 10 ve daha az kişinin çalıştığı toplam iş yerlerinin yüzde 90'ının dışarda kalmasına rağmen toplu işten çıkarma rakamlarının ulaştığı sayılar endişe vericidir" denildi.

