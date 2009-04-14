40 bini aşkın işçi toplu olarak çıkarıldı

Yılın ilk çeyreğinde toplam 40 bin 747 işçinin işine toplu olarak son verildi. İşçi çıkartmaları en çok İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de yaşandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 98 bin 451 işçinin işine toplu şekilde son verildi. Küresel ekonomik krizin olumsuz yansımalarıyla bu yılın ilk üç ayında yaşanan toplu işten çıkarma sayıları ise geçen yılın yarısına yaklaştı. Ocak, Şubat ve Mart aylarında 40 bin 747 işçinin işine toplu olarak son verildi.
Önceki yılın aksine Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Trabzon, Van ve Sivas ile buralara bağlı bölgelerde yılın ilk 3 ayında benzer bir uygulamaya gidilmedi.
Ocak, Şubat ve Mart aylarında en çok toplu işçi çıkarma 14 bin 100 ile İstanbul ve bağlı bölgelerde yaşandı. İstanbul'u 6 bin 764 kişiyle İzmir, 3 bin 590 kişiyle Edirne, 3 bin 306 kişiyle Kocaeli, 3 bin 288 kişiyle de Bursa izledi.
Toplu işten çıkarmaların en az yaşandığı iller ve bağlı bölgeleri ise 21 işçiyle Antalya, 60 işçiyle Malatya, 118 işçiyle de Zonguldak oldu. Verilere göre, yılın ilk 3 ayında bölgeler itibariyle toplu işçi çıkarma sayıları şöyle:
İl ve Bölge Toplu İşten Çıkarma
Adana 1.148
Ankara 1.593
Antalya 21
Aydın 1.025
Bursa 3.288
Edirne 3.590
Eskişehir 632
Gaziantep 1.819
İstanbul 14.100
İzmir 6.764
Kocaeli 3.306
Kayseri 1.219
Konya 1.188
Kütahya 432
Malatya 60
Samsun 444
Zonguldak 118
Türk-İş: Endişe verici
Türk-İş'in, toplu işten çıkarma verilerine ilişkin değerlendirmesinde, toplu işten çıkarmaların 10 ve daha fazla işçi çalıştırılan yerler için söz konusu olabildiğine işaret edildi.
Türkiye'de iş yerlerinin yüzde 90'ının, 10 ve daha az işçinin çalıştığı iş yerlerinden oluştuğuna dikkat çekilen değerlendirmede, "Bazı işverenler toplu işten çıkarmayla ilgili yükümlülüklerden kaçınmak için işten çıkarmaları 9'arlı gruplar halinde yapma yoluna gitmekte, bu da verilere yansımamaktadır. Yine 10 ve daha az kişinin çalıştığı toplam iş yerlerinin yüzde 90'ının dışarda kalmasına rağmen toplu işten çıkarma rakamlarının ulaştığı sayılar endişe vericidir" denildi.