-40 BİN YENİ ÖĞRETMEN ATANACAK ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 40 bin öğretmen alınacağını, istenilen bölümün de hemen Haziran'da atanabileceğini bildirdi. Fox Haber'e konuk olan Şimşek, gelecek kuşakları yetiştiren öğretmenlerin kendileri için çok önemli olduğunu, bu nedenle memleketin ihtiyacı kadar da öğretmen ataması yaptıklarını söyledi. Yeni dönemde de ihtiyaç kadar öğretmen alacaklarını belirten Şimşek, ''Biz, bu sene 40 bin öğretmen alacağız. Bunun istenilen bölümünü de Haziran'da atayabileceğiz. Burada bütçe anlamında sıkıntı yok. Bizler, kamunun her türlü ihtiyacını alıyoruz, almaya da devam edeceğiz'' dedi. Şimşek, işçi ve memur maaşlarıyla ilgili bir soru üzerine de, işçi ücretlerinde çıplak ücretin dışındaki unsurların da dikkate alınması gereğine işaret etti. Maliye Bakanı olarak memur ve sözleşmeli maaşlarından sorumlu olduğunu kaydeden Şimşek, Türkiye'de 300 dolar olan en düşük memur maaşının günümüzde 1.000 dolara yükseldiğini belirtti. -AKARYAKIT FİYATLARI- Maliye Bakanı, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili değerlendirme yaparken de, vatandaşın zam denilince bunu devletten bildiğinden yakındı. Bunun çok yanlış olduğunu dile getiren Şimşek, ''Benzin zammında olay ham petrol fiyatından başlıyor, rafineri üretimi, dağıtıcı ve bayiye kadar devam ediyor. Petrol fiyatı niye artıyor? Biz iktidara geldiğimizde ham petrol fiyatı 27 dolarmış, bugün 127 dolar. Yani ham petrol fiyatı 4-5 kat artmış. Benzin fiyatları 1,62 liradan 4 liranın üstüne çıkmış. Benzin fiyatındaki artış 2,5 kat'' diye konuştu. 2002 sonunda 100 liralık benzinin 70 lirasını verginin oluşturduğunu, bugün vergi tutarının 59 liraya gerilediğini anlatan Şimşek, bu şekilde devletin kendi vergisinden feragat ettiğini, verginin fiyata oranının azaldığını söyledi. Türkiye'nin, ihtiyacı olan petrolün yüzde 95'ini ithal ettiğini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Türkiye'deki yerli üretim, ihtiyacın en fazla yüzde 7'sine kadar çıkmış. Türkiye, dolar cinsinden petrol ithal ediyor. Fiyata etki eden faktörler, dolar kuru, petrolün fiyatı, rafineri, dağıtıcı, bayi karları. Herkes Maliye Bakanlığına bakıyor. Ama son yıllarda zamların büyük kısmı vergiden değil, petrol fiyatlarından. Kısmen de karların Avrupa'ya göre yüksek olmasından kaynaklanıyor. Benzin üzerindeki vergi yükü hakikaten ağır ama bu bizim zamanımızda ağırlaşmadı. Tam tersi biz bu yükü düşürdük.'' Şimşek, cari açıkla ilgili bir soruyu yanıtlarken de, cari açığı düşürmek için çok boyutlu çalışmalarının gerekli olduğunu, enerjide de dışa bağımlılığın azaltılması zorunluluğu bulunduğunu bildirdi.