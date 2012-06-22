40 bin öğretmen atanacak!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen 'torba teklif' mevcut haliyle yasalaşırsa, 2012 yılı içinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak. Tasarı ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü içinde 30 bin kişilik polis memuru alımı öngörüyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair ''torba teklif'', bazı değişikliklerle kabul edildi. 17 maddeden oluşan yeni torba yasa günlük yaşamı yakından bir çok yenilik içeriyor.

Tasarı mevcut haliyle yasalaşırsa Milli Eğitim Bakanlığı'na 2012 yılı içinde 40 bin öğretmen ataması yapılacak.

Atamalar, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki sınırlamalar da tabi tutulmayacak.

30 bin polis

Tasarı ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü içinde 30 bin kişilik polis memuru alımı öngörüyor.