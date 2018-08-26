40 bin nüfuslu şehre, bayramda 270 bin araç giriş yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2014 ve 2016 verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan 40 bin kişinin yaşadığı Sinop'a, Kurban Bayramı tatili süresince 270 bin araç giriş yaptı.

TÜİK 2014 ve 2016 verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan 40 bin nüfuslu Sinop'a bayram tatili süresince yoğunluk yaşandı.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan ve konaklama tesislerinde yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşılan Sinop'a, İl Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre, bayram boyunca il merkezine giriş yapan araç sayısı 270 bin olurken, 190 bin 657 araç ise çıkış yaptı.

Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte, en fazla ziyaret edilen yerlerin başında Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi geldi. Buranın ardından Türkiye'nin en kuzey noktası olan İnceburun ile Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri de yoğun ilgi gören yerler oldu.