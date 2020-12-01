40 bin lira değerindeki 'dövüş horozu'nu çaldılar

Kayseri’de iki kişi ellerinde fenerle girdikleri kümesten değeri 40 bin TL olan 'dövüş horozu'nu çalarak kayıplara karıştı.

Melikgazi ilçesi Mimarsinan kasabasında meydana gelen olayda bahçeye giren iki hırsız güvenlik kameraları fark etmeden ellerindeki fenerleri de kullanarak kümesteki değeri 40 bin TL olan dövüş horozunu alarak kayıplara karıştı.

Dövüş horozunun sahibi Faruk Yıldız, güvenlik kamera görüntülerinin polis ekiplerine teslim edildiğini belirterek, hırsızları gören veya tanıyanların polis ekiplerine haber vermelerini istedi. (İHA)