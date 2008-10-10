40 bin böbrek hastasına müjde!

Bakanlık organ bağışını artırmak için harekete geçti



Türkiye'de böbrek nakli için bekleyen 40 bin hastanın beklediği haber geldi. Radikal’de yayımlanan habere göre, kan uyumu olmamasına rağmen böbrek naklinin gerçekleşmesini sağlayan ilacın kullanımı için ruhsat alındı.Yurt dışından gelen ilaç sayesinde nakil için kan uyumu şart değil. Tedavinin büyük bölümünü de sigorta karşılıyor.Türkiye'de 40 bin diyaliz hastası böbrek nakli bekliyor. Karaciğer, kalp ve pankreas da dahil edildiğinde ülkemizde nakil bekleyen hasta sayısı 45 bini buluyor. Nakillerin önündeki en büyük problem kan uyumsuzluğu idi.Uygun donör bulunsa da kan uyumsuzluğu yüzünden hastaya nakil yapılamıyordu. Avrupa ülkelerinde bu durumlarda kullanılan Rituxmab adlı ilacın ruhsatı ülkemizde bir türlü alınamıyordu.Müjdeli haber önceki gün Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü ve Transplantasyon Bilim Kurulu Rituxmab adlı ilacın ruhsatını aldı. Böylece merkezler artık kan uyumu olmadan böbrek hastalarına nakil yapabilecek.İğne şeklinde yapılan ilacın birim fiyatı ise 2 bin 500 YTL. Bir hastaya iyileşmesi için verilen iğne sayısıyla orantılı olarak toplam maliyet ise 25- 30 bin YTL arasında değişiyor. Ve bunun çoğunluğunu ise SGK karşılıyor.Transplantasyon Bilim Kurulu'nda bulunan Doç. Dr. Necmettin Necmettin Güvence, bu yöntemin öncelikle olarak zamanı çok daralmış hastalarda kullanılacağını söyledi. Güvence, “Bu ilaç pek çok hastanın hayatını kurtaracak. Verici ile alıcı arasında kan uyuşmazlığını ortadan kaldırıyor. Ancak ilaç herkese uygun değil. Hastaların bir kısmı trans olma yaşını çoktan geçmiş. Önceliği ölüm riski fazla olan hastalarda kullanacağız” dedi.Doç. Dr. Necmettin Güvence organ naklinin çok önemli olduğunu söyledi. Güvence “Halk bilinçlenirse insanlar hayatta kalacak” dedi. İstatistiklere göre Türkiye'de 2007'de 460 beyin ölümü gerçekleşti. Bunlardan 260'nın ailesi organ nakli için izin vermedi. 200 aile ise yakınlarının organlarını bağışladı. Bu 200 kişiden de toplam 185 tanesinden nakil yapılabildi. Bu yıl 333 tane böbrek, 161 tane böbrek, 84 kornea ve 57 kalp nakli yapıldı.