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Kültür-Sanat

'40 Ayna'yla bahar geliyor

3 Mart–5 Mayıs tarihleri arasında 21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri, gerçekleştirilecek.

16 Şubat 2009 02:00

21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri, 3 Mart–5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, etkinliklerin açılışı, 3 Mart Salı günü Muammer Yanmaz'ın ''40 Ayna'' adlı fotoğraf sergisi ve bu sezonun gözde oyunlarından biri olan Garajistanbulpro'nun sahneye koyduğu ''Histanbul'' ile yapılacak.

Muammer Yanmaz'ın ''40 Ayna'' adlı fotoğraf sergisi, ENKA Kültür Sanat'ın, yıllardır sahnesinde ağırladığı usta tiyatro oyuncularını fotoğraflarıyla tiyatroseverlerle buluşturacak.

Sergide, aralarında Yıldız Kenter, Erol Günaydın, Haldun Dormen, Ali Poyrazoğlu, Demet Akbağ, Genco Erkal, Haluk Bilginer, Müjdat Gezen, Münir Özkul, Nejat Uygur, Rutkay Aziz, Selçuk Yöntem, Sumru Yavrucuk, Tilbe Saran, Yılmaz Erdoğan ve Zuhal Olcay'ın da bulunduğu sanatçıların fotoğrafları yer alacak.

Garajistanbulpro'nun sahneye koyduğu ''Histanbul'', Kemal Gökhan Gürses'in aynı adlı çizgi romanından yola çıkarak tiyatro sahnesine taşındı. Oyunda Mehmet Ali Alabora, Roza Erdem, Evrim Demirel, Ata Güner rol alıyor.

5 Mayıs 2009 tarihine kadar devam edecek olan 21. ENKA Kültür Sanat Bahar Etkinlikleri kapsamında konserler, sergiler ve sezona damgasını vuran tiyatro oyunları, İstinye Sadi Gülçelik Spor Sitesi, ENKA İbrahim Betil Oditoryum'unda izlenebilecek.

Etkinlikler için biletler, ''www.biletix.com'', ''www.enkasanat.org'' adreslerinden, Biletix satış noktaları ve ENKA Vakfı'ndan temin edilebilecek.

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