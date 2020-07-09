40 ABD başkanını giydiren 202 yıllık tekstil devi Brooks Brothers, iflas koruma başvurusunda bulundu

ABD Başkanlarının giyim firması olarak tanınan 202 yıllık tekstil şirketi Brooks Brothers, iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirket sözcüsü, Koronavirüs pandemisinin işlerine büyük zarar verdiğini bildirdi.

İtalyan milyarder Claudio Del Vecchio'nun sahibi olduğu şirket, geçmişte aralarında Barack Obama ve John F. Kennedy de bulunduğu 40 eski ABD liderini giydirmişti. Tekstil devinin dünyanın çeşitli noktalarında bulunan 500'den fazla mağazasının çoğu Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı.

Mayıs ayında piyasadan 20 milyon dolar borçlanan şirket, "Chapter 11" kapsamında mahkemeye başvurup iflas koruma isterken, iflas sürecinde işletmenin operasyonlarını desteklemek ve şirketin satışını sağlamak iki kreditörle 75 milyon dolarlık DIP finansmanı için anlaştı.

Reuters'ın aktardığına göre Wall Street'te giyim kurallarının gevşetilmesinin ardından Brook Brothers büyük bir darbe almıştı. Birçok Wall Street çalışanı Brooks Brothers'ın takım elbiselerini tercih ediyordu.

ABD'de geçen aylarda J.C. Penney, Neiman Marcus ve J.Crew gibi köklü giyim şirketleri de iflas başvurusunda bulunmuştu.