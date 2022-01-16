4 yıldır tutuklu KHK'lı öğretmenin 16 yaşındaki oğlu Bahadır Odabaşı yaşamına son verdi

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve 4 yıldır tutuklu yargılanan Nurettin Odabaşı'nın 16 yaşındaki oğlu Bahadır Odabaşı Diyarbakır'da yaşamına son verdi. İntihar haberiyle bir kez daha gündeme gelen KHK uygulamalarına kimi siyasi ve hukukçular tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından Odabaşı'nın intiharına ilişkin paylaşım yaptı. Başsağlığı dileğinde bulunan Babacan, "Bahadır Odabaşı 16 yaşında aramızdan ayrıldı. KHK ile mağdur edilmiş bir ailenin çocuğu, hayata tutunmaya çalışırken umutsuzluğa yenik düştü." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Bahadır Odabaşı'nın intihar olayıyla ilgili şu zamana kadar savcılıktan bir açıklama yapılmadı. Odabaşı'nın 'bunalmışlık ve çaresizlik' nedeniyle intihar ettiği ileri sürülüyor. Odabaşı'nın Türkçe öğretmeni babasının 4 yıl önce KHK ile mesleğinden ihraç edilerek “FETÖ/PDY" soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı ve tutuklu yargılandığı öğrenildi.

Baba cenazeye elleri kelepçeli katıldı

Sosyal medyada, Bahadır Odabaşı toprağa verilirken, Elazığ Cezaevi'nde bulunan babası Nurettin Odabaşı'nın Ordu'da düzenlenen cenazeye elleri kelepçeli şekilde Jandarma kontrolünde katıldığı görüntüler yer aldı.

Baba Nurettin Odabaşı'nın bir süre Azerbaycan'daki Gülen okullarında görev aldığı ve daha sonra Diyarbakır'da Selahattin Eyyübi Üniversitesi'nde görev yaptığı belirtiliyor. Selahattin Eyyübi Üniversitesi 2016'da KHK ile kapatılmıştı.

Artı TV'ye göre yaşamını sonlandıran gencin annesi de KHK ile görevden alınmış ancak daha sonra kamudaki görevine iade edilmiş.

"KHK ile insanlar sivil ölüme terk edildi"

CHP'nin İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya hesabından "KHK ile insanlar sivil ölüme terk edildi. Bahadır da babası ihraç edilen, babasının ihracı ile toplumda ötekileştiren, ailecek sivil ölüme terk edilen bir genç." paylaşımı yaptı.

"KHK’ler sosyal idamdır dedik!"